Schmölln/Altenburg. Polizeinachrichten, Veranstaltungen und mehr Meldungen aus Schmölln, Altenburg und der Region.

Das sind die Veranstaltungsankündigungen, Nachrichten und Polizeimeldungen für das Altenburger Land für Mittwoch, 19. Juni.

Vogelschießen in Garbisdorf

Das traditionelle Vogelschießen in Garbisdorf vom Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, ist ein besonderer Höhepunkt für die ganze Familie und lässt die Tradition von 1909 aufleben. Die Schützen zielen auf einen handgefertigten hölzernen Vogel mit einer Armbrust. Der Vogel setzt sich aus 48 einzelnen Teilen zusammen, wie zum Beispiel Federn, Hälse, Zepter, Krone und Rumpf. Sieger wird der Schütze, bei dem das letzte Holzteil des Vogelrumpfes zu Boden fällt. Jeder Einwohner oder Gast hat die Möglichkeit, sich am Wettkampf zu beteiligen. Es werden 200 Schüsse in Form von Losen verkauft. Musikalisch umrahmt von Jagdhornbläsern und begleitet von Frauen in Altenburger Bauerntracht wird der Schützenkönig in einer Kutsche mit Reitereskorte zum Festplatz gefahren. Dort eröffnet er mit dem ersten Schuss das neue Schützenfest. Umrahmt wird das ganze Fest durch musikalische Unterhaltung, Kulturprogramme, Vorführung alter Handwerkstechniken, Kinderbelustigungen und anderes mehr.

Fête de la Musique in Altenburg

Zum dritten Mal infolge wird am Freitag, 21. Juni, von 17 bis 22 Uhr die Fête de la Musique, das Fest der Musik, in Altenburg gefeiert. Jedes Jahr spielen weltweit am 21. Juni Musiker kostenfrei auf öffentlichen Plätzen – auch in Altenburg. Alle Neugierigen erwarten Bands aus der Region und ein geselliges Zusammensein. Die Veranstaltung geht von 17 bis 22 Uhr und wird kinderfreundlich organisiert. Bei gutem Wetter werden die Konzerte im Hinterhof vom Casino stattfinden, bei schlechtem Wetter in der ehemaligen Gaststätte. Eintritt kostet die Veranstaltung nicht.

Kautzige Kräuterwanderung im Schlossgarten Altenburg

Die Falkenhainer Kräuterhexe Grit Nitzsche lädt alle Neugierigen am Sonntag, 23. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Schlossgarten Altenburg in die Welt der leckeren Unkräuter, essbaren Bäume und nahrhaften Wildpflanzen ein. Bei dem etwa zweistündigen Spaziergang lernen die Teilnehmenden, welche kulinarischen Schätze sie bisher gejätet haben, welches ihrer Rezepte auch mit viel Grün wunderbar schmeckt und wie sie sicher und ohne Verwechselungen dafür sammeln können. Treffpunkt ist an der Orangerie im Schlossgarten Altenburg.

Zwei Wohnwagenanhänger in Schmölln gestohlen

Unbekannte Fahrzeugdiebe hielten sich laut Polizei am Wochenende, 15./16. Juni, auf dem Gelände eines Autohandels am Kapsgraben in Schmölln auf. Dort stahlen sie zwei zum Verkauf angebotene und nicht zugelassene Wohnwagenanhänger der Marke Caravan Fendt. Die Polizei ermittelt nun und sucht unter der Telefonnummer 0365/82 34 14 65 Zeugen (Bezugsnummer: 0155427/2024)

Kulturschaffende treffen sich in Schmölln zum zweiten Stammtisch

Die Stadtverwaltung Schmölln lädt am Mittwoch, 19. Juni, zum zweiten Kulturstammtisch ein. Er findet ab 17 Uhr in der Bockwindmühle Lumpzig statt. Nach den Salonwerkstätten mit dem Inhalt „Welche Kultur braucht Schmölln?“ in den Jahren 2022 und 2023 mit über 120 Teilnehmern wurden Inspirationen gesammelt, Bedarfe und Bedenken ermittelt, angeregt diskutiert und zahlreiche Vorschläge und Hinweise für das Schmöllner Kulturleben aufgenommen, schreibt die Stadtverwaltung. Fortgeführt wurde die Ideensammlung im März dann vom ersten Kulturstammtisch mit rund 20 Interessierten im Schülerfreizeitzentrum der Stadt. Nun will man weiter diskutieren. Wer am 19. Juni teilnehmen möchte, kann einfach unverbindlich vorbeikommen. Jeder ist willkommen.

Bach-Konzerte in der Altenburger Schlosskirche

Der Altenburger Schlosskirche stehen musikalische Tage bevor: Am 25. Juni ab 17 Uhr lädt Schlossorganist Daniel Beilschmidt zur fünften Bach-Orgelvesper ein. Bereits wenige Tage später, am 29. Juni, ab 17 Uhr, spielt der Organist Jeremy Joseph aus Johann Sebastian Bachs „III. Teil der Clavierübung“.

Das im letzten Jahr angelaufene Feierabendformat der Bach-Orgelvesper trägt an seinem ersten Termin 2024 den Titel: „Die Orgel als kammermusikalisches Orchester: Concerti und andere Transkriptionen I“. Schlossorganist Daniel Beilschmidt erzeugt dabei den authentischen Altenburger Bach-Klang mit Bachschen Übertragungen von Orchester- und Kammermusik auf die Orgel. Damit setzt Beilschmidt seine seit 2022 laufende Aufführung aller Orgelwerke Johann Sebastian Bachs an der Trost-Orgel fort. In den rund 40-minütigen Programmen können die Zuhörerinnen und Zuhörer Bachs Musik zum Feierabend erleben.

„Leipzig und Altenburg 1739 – aus Bachs ‚III. Teil der Clavierübung‘“ ist der Titel des Programmes von Jeremy Joseph, das der in Wien wirkende Organist im Rahmen der Altenburger Sommerorgelkonzerte spielt. Das Jahr 1739 ist hierbei ein besonderes: In diesem Jahr wurde nicht nur die Trost-Orgel fertiggestellt, es wurde auch der „III. Teil der Clavierübung“ in Leipzig im Druck veröffentlicht. Auch besuchte Bach in diesem Jahr das Altenburger Instrument, das er in diesem Zusammenhang lobend erwähnte.

Der in Südafrika geborene Jeremy Joseph ist seit 2019 Professor für Orgel und Orgelimprovisation in Wien und außerdem Organist der Wiener Hofburgkapelle. Der Gewinn des Internationalen Silbermann-Wettbewerbs in Freiberg (1999) war Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Karriere als Organist und Cembalist.