Altenburg. Beamte wurden in Altenburg zu einer Körperverletzung gerufen und wurden dann selbst angegriffen.

Polizisten sind am Montagabend in Altenburg beleidigt und angegriffen worden. Die Beamten wurden zunächst wegen einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen in die Ahornstraße gerufen. Als die Polizisten einen 21-jährigen Tatverdächtigen, der zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben soll, in Gewahrsam nehmen wollten, beleidigte ein anderer 54-jähriger Mann die Beamten und schlug auf sie ein.

Beide Männer wurden in Gewahrsam genommen. Der 54-Jährige hatte einen Alkoholwert von 2,08 Promille. Er wurde in der Folge aufgrund suizidaler Äußerungen durch einen Arzt in eine Psychiatrie eingewiesen. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Geschehen nahm die Altenburger Polizei auf.

