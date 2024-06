Altenburg/Greiz. Beim Thema Nachhaltigkeit kann man den Schulen in den Kreisen Greiz und Altenburger Land nichts vormachen. Jetzt wurden sie dafür vom Land ausgezeichnet.

Kürzlich wurden in ganz Thüringen Schulen als Nachhaltigkeitsschulen in den Kategorien Aktiv, Silber und Gold ausgezeichnet. Auch in den Kreisen Altenburger Land und Greiz. Wir wollten mehr darüber wissen.

Gesamtkonzept brachte Silber für eine Schule im Altenburger Land

An der Regelschule Dobitschen betreuen die Schülerinnen und Schüler fünf Bienenvölker, schleudern den Honig selber und verkaufen ihn zum Mühlentag, berichtet die Schulsozialarbeiterin Rebecca Klukas. „Wir sind für unser Gesamtkonzept als Nachhaltigkeitsschule ausgezeichnet worden“, sagt sie stolz. Und wenn sie anfängt aufzuzählen, was die Kinder und Jugendlichen an der Schule alles leisten, dann versteht man auch, warum. So legt die Natur AG immer neue Blühwiesen und Kräuterbeete für die Bienen an.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Jede fünfte Klasse der Schule pflanzt Apfelbäume. „Wir haben inzwischen sechs alte Apfelsorten, die auf unserem Gelände wachsen und wir produzieren unser eigenes Apfelmus“, erwähnt Schulleiter Tino Schädlich fast schon beiläufig. In Klassenprojekten wird das Thema Mülltrennung und Umweltschutz vorangetrieben, etwa mit Schildern, die zum Wassersparen auf den Toiletten oder zum Lichtausschalten und Stromsparen anregen. Und das sind noch nicht alle Projekte, für die die Regelschule Dobitschen ausgezeichnet wurde. „Der Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich bei uns bis ins Künstlerische, in dem wir zum Beispiel in einem Nähkurs Upcycling betreiben und aus alter Kleidung schicke neue Sachen machen. Hochbeete wurden verziert und Bienentränken getöpfert“, beschreibt Tino Schädlich und ist sehr zuversichtlich: „Das letzte Mal haben wir Bronze bekommen, dieses Mal Silber. Wenn es so weiter geht, dann ist das nächste Mal Gold dran.“ Ideen dafür gibt es auch schon.

Schulen im Altenburger Land punktet mit Bienen und Nistkästen

„Wir wollen fledermaus-freundliche Schule werden, Nistkästen und spezielle Blühstreifen anlegen, die Nachtfalter anlocken, die den Fledermäusen als Nahrung dienen. Das ist eine Idee“, erklärt der Schulleiter. „Andererseits überdenken wir gerade das energetische Gesamtkonzept unserer Schule. Die Sonne knallt sehr auf die Südseite der Schule, so sehr, dass der Unterricht manchmal vor Hitze kaum noch möglich ist. Da bietet sich eine Solaranlage geradezu an. Das wäre ein Pilotprojekt, über das wir gerade im Gespräch sind mit dem Landratsamt und dem Schulamt.“ Was ihn so optimistisch macht? „Ich freue mich immer, wenn ich sehe, mit wie viel Einsatz und Begeisterung die Schülerinnen und Schüler bei den Projekten dabei sind“, sagt Tino Schädlich zum Abschluss. „Die fragen nach, die regen Dinge an. Solange das so ist, werden wir noch viele schöne Projekte umsetzen können.“

Das Imkern und Unterhalten von fünf Bienenvölkern gehört in der Regelschule Dobitschen genau so dazu, wie das Anlegen eines Safranbeets. © Regelschule Dobitschen | Regelschule Dobitschen

Gabriela Kluge, Projektleiterin am Insobeum in Rositz, ist im Stress zwischen Prüfungen und Zeugnisschreiben. Trotzdem nimmt sie sich einen Augenblick Zeit. „Wir wurden für zwei Projekte in der Kategorie Aktiv ausgezeichnet: die Papierherstellung aus Altpapier und die Fortsetzung der Arbeit im Schulgarten“, erklärt sie. Zehn bis zwölf Schüler der Klassen fünf bis zehn beteiligten sich am Papier-Projekt. Das nötige Zubehör hatte man sich angeschafft. Und das Altpapier? „Das kam auch den Papierkörben der Schule“, sagt sie lächelnd. Im Schulgarten errichteten Schüler einen Sichtschutz. „Hier ist jetzt eine Fläche zum Sitzen und Arbeiten entstanden“, sagt Gabriela Kluge. Stolz ist sie auf die Auszeichnung – und auf ihre Schüler. „Wir sind ja schon seit Jahren dabei. Und jetzt belohnt zu werden mit der Auszeichnung, ist einfach toll“, meint sie zum Abschluss. „Ich hoffe nur, dass das alles immer so schön weiter läuft, wenn ich jetzt bald in Rente gehe.“ Sagt es und hetzt zurück zur Arbeit.

Die AG Biene brachte Gold in eine Schule im Landkreis Greiz

Dass es dieses Mal für die Kategorie Gold gereicht hat, macht Tom Jungk, Schulleiter der Bio-Landschule Langenwetzendorf und Projektleiter der Schüler-AG „Ökogang“ schon an bisschen stolz. „‘Nachhaltigkeitsschule‘ ist ja nur der Begriff, der in Thüringen als Ergänzung des Titels ‚Umweltschule in Europa‘ steht. Bereits vor 25 Jahren haben wir angefangen, uns mit unserem Projekt der Umweltschulen auf den Weg zu machen“, erzählt er. Der Grund für die Auszeichnung dieses Mal: In den letzten Jahren richtete die AG Biene – oder Arbeitsgemeinschaft Imker, wie sie offiziell heißt – zusammen mit dem örtlichen Imkerverein ein Lehrbienenstand. Die schmucke kleine Holzhütte kann als Klassenzimmer dienen, in dem Kinder viel über Bienen, süßen Honig und die Arbeit, die dahinter steckt, lernen können. Inzwischen kommen auch Klassen von außerhalb, um das Angebot zu nutzen.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der AG Biene sind immer etwa sechs Schüler aktiv. Sie betreuen drei Bienenvölker – auch in den Ferien. Inzwischen wurden in einer Ecke des Schulgeländes eine Spalierobsthecke aus Apfelbäumen gepflanzt und ein Blühsteifen angelegt, damit die eifrigen Honigsammler auch immer etwas finden. Der gewonnene Honig wird dann gern beim Schulweihnachtsmarkt in Langenwetzendorf verkauft.

Die Bio-Landschule Langenwetzendorf im Kreis Greiz hat die Auszeichnung als Nachhaltigkeitsschule in der Kategorie Gold erhalten. © Bio-Landschule Langenwetzendorf | Bio-Landschule Langenwetzendorf

Besonders interessant: Jeder, der möchte, kann die Sammelwut der Schulbienen genau überwachen. „Wir haben unter einem Bienenstock eine Bienenstockwaage installiert, deren Daten direkt ins Internet eingespeist werden. Hier kann man ganz genau sehen, wann wie viel Honig gesammelt wurde“, sagt Tom Jungk und verweist auf die Internetseite der AG Biene, wo die Daten einsehbar sind. „Ich bin auf jeden Fall sehr stolz über die Auszeichnung. Das ist ein wirkliches schönes Lob für die Kinder, die sich ja auch in ihren Ferien für das Projekt einsetzen“, sagt Tom Jungk am Ende. Und das nächste Mal, in zwei Jahren, womit will die Schule dann antreten? Tom Jungk muss kurz lächeln. „Die Kinder überlegen auch schon. Die Kreisjägerschaft hatte mal angefragt, ob wir etwas mit ihnen machen wollen. Hochbeete sind auch in der Diskussion. Wir werden sehen. Jetzt freuen wir uns erst einmal.“