Altenburg/Nobitz. In Altenburg wird ein Mädchen unsittlich berührt und mehr Meldungen der Polizei aus dem Altenburger Land

Zehnjähriges Mädchen in Altenburg auf dem Heimweg unsittlich angefasst

Bei der Polizei wurde am Dienstag, 18. Juni, gegen 12.50 Uhr eine Anzeige erstattet, teilt die Polizei mit. Nach dieser befand sich ein zehnjähriges Mädchen gerade auf dem Heimweg von der Schule, als sie gegen 11.40 Uhr durch einen Unbekannten angesprochen und in der Folge im Bereich der Bahnbrücke im Hausweg unsittlich berührt.

Das Mädchen beschrieb laut Polizei den Mann wie folgt: Circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank, europäischer Phänotyp, braune Haare mit abrasierten Seiten, Bartstoppeln, sprach mit ausländischem Akzent, bekleidet mit rot-orangefarbener Joggingjacke.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0365/82 340 entgegen (Bezugsnummer: 0156949/2024).

Schuppen und Garage brennen in Mockern

In der Mittwochnacht, 19. Juni, wurde über die Rettungsleitstelle nach Polizeimitteilung gegen 2.20 Uhr ein Brand in Mockern in der Mühlenstraße gemeldet. Einsatzkräfte stellten vor Ort einen brennenden Schuppen und eine in Flammen stehende Garage fest, welche durch die Feuerwehr gelöscht werden konnten. Die Feuerwehr gehe davon aus, dass das Feuer im Schuppen in der Mühlenstraße entstand und anschließend auf eine benachbarte Garage im Weidenweg übergriff, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei geführt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Dieb stiehlt Kupferrohre an der Altenburger Kirche

Mehrere Streifenwagen rückten in der Mittwochnacht, 19. Juni, gegen 2.15 Uhr in die Brüdergasse in Altenburg aus, teilt die Polizei mit. Dort meldete ein Verantwortlicher der Altenburger Polizei, einen Unberechtigten auf dem Gelände der dortigen Kirche bemerkt zu haben. Als die Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, war der Dieb bereits geflüchtet. Es stellte sich heraus, dass dieser tatsächlich mehrere Fallrohre aus Kupfer von der Kirche gestohlen hatte. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Tat selbst scheint sich laut zwischen 2 und 2.15 Uhr ereignet zu haben. Die Altenburger Polizei bitte Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 03447/47 10 zu melden (Bezugsnummer: 0157596/2024).