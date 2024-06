Schmölln/Altenburg. Die Nachrichten, Ankündigungen und Meldungen aus dem Altenburger Land.

Das sind die Nachrichten aus dem Altenburger Land für Donnerstag, 20. Juni.

Große Beteiligung beim Freiwilligentag im Altenburger Land

Im Juni fand zum 16. Mal der Thüringer Schülerfreiwilligentag statt. An diesem Projekttag, initiiert und gefördert durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung, hatten Schüler wieder die Möglichkeit, die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, Verbänden und Organisationen im Landkreis aktiv kennenzulernen. Das schreibt das Landratsamt in einem Resümee.

Der Schülerfreiwilligentag findet thüringenweit immer im Juni statt und ist auch im Altenburger Land längst Tradition. Organisiert vom Ehrenamtsbeauftragten des Landkreises Jörg Seifert bekommen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, unverbindlich ins Ehrenamt hineinzuschnuppern. Ziel des Schülerfreiwilligentages ist es, dass die Jugendlichen mehr über ehrenamtliche Arbeit erfahren, soziale Fähigkeiten ausbilden, lernen, Verantwortung zu übernehmen und zudem Fertigkeiten und Ideen für das spätere Berufsleben erlangen.

Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler der Regelschule Nöbdenitz sowie der Regelschule „Am Eichberg“ in Schmölln waren an beiden Tagen in mehr als 25 Einsatzstellen engagiert. Die Mädchen und Jungen haben beispielsweise bei der Kinderbetreuung in Kindergärten unterstützt, im Pflegeheim mitgeholfen, Grundschulkindern beim Lesen und Schreiben zur Seite gestanden, in Schulen geputzt und aufgeräumt sowie ein Sommerfest vorbereitet, so das Landratsamt. Die fleißigen Helfer konnten sich zum wiederholten Mal beim Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln, im Seniorenheim „Schloss Löbichau“, in Gemeinden, im Tierheim Schmölln, in der Kirchgemeinde Nöbdenitz, beim SV Weißbach 1951 sowie in verschiedenen Kitas der Region und in Institutionen einbringen. „Rückblickend kann man sagen, es hat den Jugendlichen Spaß gemacht und sie fühlten sich gebraucht und anerkannt. Es ist eine sehr gute Aktion, auch zur beruflichen Orientierung, an der sich der Landkreis auch im kommenden Jahr beteiligen wird“, wird Jörg Seifert, Ehrenamtsbeauftragter im Altenburger Land, zitiert.

Krabat: Bockwindmühle Lumpzig verwandelt sich wieder in einen mystischen Ort

Bald ist es so weit. Ab 15. August wabern an der Bockwindmühle in Lumpzig wieder Nebelschwaden über das Gelände, hält der Gevatter Tod wieder Einzug und der Müllerbursche Krabat lässt mit seiner Zauberkraft wundersame Dinge geschehen. Mit anderen Worten: Es ist wieder Musical-Zeit an der ältesten Mühle Thüringens. Nach dem Erfolg mit restlos ausverkauften Vorstellungen bringt das Theater Altenburg-Gera sein Mystery-Musical „Krabat“ erneut auf die Freilichtbühne. Diesmal unter dem Titel „Krabat und der König – Die Legende geht weiter“ als spannende Fortsetzung zum ersten Teil. 320 Plätze stehen zur Verfügung. Ab 19 Uhr wird eingeladen.

Das Theater weist an dieser Stelle auf eine Umleitung hin, die Gäste kommend aus Gera betreffen. Diese verläuft über Ronneburg, in Richtung Schmölln. In Untschen links in Richtung Zagwitz/Wildenbörten abbiegen und weiter nach Lumpzig. Bitte richtungsweisende Banner in Untschen und Wildenbörten beachten, schreibt das Theater.

Mehr Informationen und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/827 91 05 (Gera) und 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Ferienangebot in der Altenburger Bibliothek

Die Altenburger Stadtbibliothek in der Lindenaustraße 14 bietet im Sommer folgendes Ferien-Lese-Programm an:

Donnerstag, 4. Juli, 16 Uhr: Die Polizei besucht die Bibliothek und sorgt für einige Überraschungen.

Donnerstag, 18. Juli, 16 Uhr: „Was passiert, wenn es brennt?“ Die Feuerwehr besucht mit dem Feuerwehrauto die Bibliothek und erzählt spannende Geschichten aus dem Berufsalltag.

Donnerstag, 1. August, 16 Uhr: Geschichten vom kleinen Fuchs. Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch 03447/31 50 58 oder per E-Mail: bibliothek@stadt-altenburg.de

Straßen in Altenburg werden wegen Glasfaserausbau gesperrt

Im Rahmen des Glasfaserausbaus im Auftrag der Deutschen Telekom ist mit weiteren Sperrungen im Stadtgebiet bis voraussichtlich Anfang August 2024 zu rechnen. Das schreibt die Stadtverwaltung Altenburg. Die Arbeiten sind in einzelne Bauabschnitte unterteilt und werden, soweit möglich, nacheinander erfolgen. Unter anderem sind folgende Straßen betroffen:

seit 17. Juni: Friedrich-Ebert-Straße zwischen Franz-Mehring-Straße und Lindenaustraße – Einbahnstraße in Richtung Lindenaustraße – Umleitung ist entsprechend ausgeschildert; Pestalozzistraße/Amendestraße; Dostojewskistraße zwischen Franz-Mehring-Straße und Dr.-Wilhelm-Külz-Straße.

ab 24. Juni: Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Zeitzer Straße und Nordstraße – Einbahnstraße in Richtung Franz-Mehring-Straße – Umleitung ist entsprechend ausgeschildert; Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Nordstraße und Heinrich-Zille-Straße – Einbahnstraße in Richtung Franz-Mehring-Straße – Umleitung ist entsprechend ausgeschildert; Rudolf-Breitscheid-Straße 30-34a und 36a-36i – Vollsperrung.

ab 26. Juni: Friedrich-Ebert-Straße zwischen Lindenaustraße und Pohlhofgasse – Vollsperrung. Eine Umleitung ist entsprechend ausgeschildert

ab 1. Juli: Beim Goldenen Pflug – Vollsperrung. Eine Umleitung ist entsprechend ausgeschildert

In den betreffenden Straßen ist mit Halteverboten zu rechnen.

Weitere Straßen werden im Altenburger Land gesperrt

Ab Montag, 24. Juni, wird die Kanalstraße im Bereich zwischen der Ausfahrt Parkplatz Sparkasse und der Leipziger Straße in Altenburg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In diesem Abschnitt wird eine Gas-Hochdruckleitung verlegt. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich 5. Juli andauern.

Bereits seit Mittwoch, 19. Juni, wird laut Stadtverwaltung die Mühlenstraße im Kreuzungsbereich zum Falkenplatz gesperrt. Ein Gas-Hausanschluss soll abgetrennt werden. Dauern soll das bis 24. Juni. Damit werden sowohl die Mühlenstraße als auch die Erich-Mäder-Straße, Schelchwitzer und Wilchwitzer Weg zur Sackgasse.

Für beide Maßnahmen bittet die Stadtverwaltung um Verständnis.

Turm-Tour im Schloss Altenburg

Bei der bevorstehenden Sonntagsführung im Residenzschloss Altenburg am 23. Juni ab 14 Uhr führt Museumsmitarbeiterin Ute Beier im Rahmen einer Türme-Tour durch die Turmanlagen im Schlosshof.

„Die Türme im Hof des Residenzschlosses spiegeln bis heute rund 1000 Jahre Architekturgeschichte und die unterschiedlichsten Nutzungen wider – stets den Bedürfnissen und Moden der jeweiligen Zeit entsprechend. Angefangen bei der sogenannten ‚Flasche‘, über den Hausmanns- und den Treppenturm betrachten wir die Entwicklung des Schlossareals vom Mittelalter bis in die Neuzeit“, schreiben die Organisatoren. Die Türme-Tour ersetzt die ursprünglich für diesen Zeitpunkt geplante Führung „Eardley Norton – Eine Symphonie im Uhrenhimmel“. Die Teilnehmerzahl für die Führung ist auf 15 Personen begrenzt. Um eine telefonische Anmeldung unter 03447/51 27 12 wird gebeten.

Klangzauber im Heizhaus Altenburg

Kurz vor der Spielzeitpause des Theaters Altenburg-Gera können Liebhaber klassischer Musik noch einmal Klanggenuss vom Feinsten erleben. Im Heizhaus in Altenburg erklingen im achten Kammerkonzert unter dem Titel „Klangzauber und Virtuosität“ am Sonntag, dem 23. Juni, ab 11 Uhr Werke von Aram Khatschaturjan, Nino Rota und Walter Rabl. Zudem soll ein Werk von Schauspielkappellmeister Olav Kröger zum ersten Mal zu hören sein.