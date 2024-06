Altenburg/Schmölln. Das sind die Polizeimeldungen, Nachrichten und Veranstaltungsankündigungen aus dem Altenburger Land.

Das sind die Nachrichten und Ankündigungen aus dem Altenburger Land für Freitag, 21. Juni.

Transporter in Altenburg aufgebrochen

Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht 18./19. Juni bei einem in der Langengasse abgestellten Transporter vom Typ Ford Transit eine Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend durchwühlten die Täter das Fahrzeuginnere und entwendeten Messtechnik im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447/47 10 (Bezugsnummer 0157919/2024).

Theater Altenburg Gera verabschiedet sich ab 24. Juni in die Spielzeitpause

Das Theater Altenburg Gera verabschiedet sich ab Montag, dem 24. Juni, in die Spielzeitpause. Vom 24. Juni bis 15. Juli bleiben die Theaterkassen in Altenburg und Gera deshalb geschlossen. Im Anschluss gelten geänderte Öffnungszeiten: Vom 16. bis 31. Juli hat die Theaterkasse in Gera nur donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, in Altenburg dienstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag, dem 1. August, öffnen die Kassen wieder zu den regulären Öffnungszeiten. Karten für die Spielzeit 2024/25 können außerdem jederzeit online über die Webseite des Theaters gebucht werden.

Ein Wiedersehen mit dem Publikum wird es bereits am Sonntag, dem 4. August, zu einem Classic Open Air mit dem Titel „O Sole Mio – Eine neapolitanische Nacht“ im Hofgut Gera und am Sonntag, dem 11. August, zum 20. Altenburger Bauernhofkonzert auf dem Dorf- und Festplatz Dobitschen geben. Im August wartet das Theater außerdem ab dem 15. August mit dem Mystery-Musical „Krabat und der König – Die Legende geht weiter“ an der Bockwindmühle Lumpzig und am Sonnabend, dem 17. August, mit dem Theaterball „Wien bei Nacht“ im Großen Haus Gera auf. Einen Vorgeschmack auf die neue Spielzeit bietet das Theater Kulturinteressierten mit der Eröffnungsgala am Freitag, dem 30. August, im Großen Haus Gera und am Sonntag, dem 1. September, im Theaterzelt Altenburg.

Auf Thümmels Spuren durch Altenburg

Am Freitag, dem 12. Juli, lädt das Lindenau-Museum von 18 bis 20 Uhr zu einem Stadtrundgang „Auf Thümmels Spuren durch Altenburg“ ein. Experten des Lindenau-Museums und der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg werden an verschiedenen Orten in der Stadt über das Leben und Wirken von Hans Wilhelm von Thümmel berichten. Besuchen kann man die Thümmelstraße (Ecke Neugasse), das Lindenau-Museum (Kunstgasse 1), das Schlossareal (Teehauswiese) und den Marktplatz (Markt 16), um mehr über Hans Wilhelm von Thümmel und die von ihm angelegten Gärten zu erfahren. Die Teilnahme an dieser individuellen Tour ist kostenlos. Zum Abschluss erwartet die Spaziergänger um 20 Uhr ein gemütlicher Umtrunk im Schulgarten der Lutherschule in der Torgasse. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Thümmel-Jahres 2024 statt.

Der Altenburger Prinzenraub

Die Entführung der Prinzen Ernst und Albrecht durch Kunz von Kauffungen anno 1455 ist aus der Geschichte Altenburgs nicht mehr wegzudenken. Seit 2013 gibt es wieder eine Theaterversion der Ereignisse von 1455, organisiert und auf die Bühne getragen vom Traditionsverein Altenburger Prinzenraub e.V. in Zusammenarbeit mit einem professionellen Regisseur: „Kunz und Morta – neu inszeniert“. Zusehen ist das Spektakel an folgenden Terminen:

- Mittwoch, 26. Juni, von 20 Uhr bis 23 Uhr

- Donnerstag, 27. Juni, von 20 Uhr bis 23 Uhr

- Freitag, 28. Juni, von 20 Uhr bis 23 Uhr

- Samstag, 29. Juni, von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr und noch einmal

- Samstag, 29. Juni, 20.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Weitere Informationen unter: www.prinzenraub-spektakel.de

27. Fischerfest im See-Camping Altenburg-Pahna

Zum Fischerfest am Samstag, 29. Juni, ab 10 Uhr im See-Camping in Altenburg-Pahna erwartet die Besucher eine Tombola mit tollen Preisen für Jung und Alt, aber auch leckerer Räucherfisch, Fischsuppe und vieles mehr. Beim Kinderfest mit Angelspielen, Kinderanimation am Strand heißt es am Nachmittag: „Die Goldfisch-Piraten kommen“. Ab 18 Uhr lockt der Fischertanz in der Gaststätte „Seeblick“ mit Getränken und verschiedenen Fischgerichten.

Literaturwettbewerb im Altenburger Land hat seine Sieger gefunden

Der 25. Literaturwettbewerb der Schulen des Altenburger Landes ist Geschichte. Die besten Teilnehmer und Preisträger wurden durch den Landrat Uwe Melzer (CDU) und die Jury-Mitglieder des Wettbewerbes geehrt.

Die Jury hatte die schwierige Aufgabe, sich auf die Preisträger in den einzelnen Klassenstufen festzulegen, denn alle eingereichten Texte waren beachtenswert und sehr interessant, schreiben die Organisatoren. Das Thema war freigestellt und so wurden literarische Beiträge über Naturbetrachtungen, aber auch über Probleme im Alltag, in der Schule, der Familie oder der Gemeinschaft eingereicht. Die Beiträge wurden bewertet und die Auswahl der Preisträger nach Altersklassen vorgenommen.

Es wurden drei Erstplatzierte ausgezeichnet:

- Nora Vohs, Grundschule Thonhausen, Klasse vier

- Emil Matteo Beutler, Christliches Spalatin-Gymnasium Altenburg, Klasse sechs

- Miriam Hiller, Friedrichgymnasium Altenburg, Klasse elf

Zusätzlich wurden zwei Sonderpreise für herausragende Texte vergeben.

Zur Tradition des Wettbewerbs gehört es auch, dass die Teilnehmer die Gelegenheit erhalten, sich mit der Schriftstellerin Elisabeth Dommer über ihre Werke auszutauschen und von ihr und den anderen Teilnehmern Tipps für ihre literarische Arbeit zu bekommen. Den Aufruf zum nächsten Literaturwettbewerb wird es im Herbst geben.

Sommer-Kunst-Markt in Meerane

Die Galerie „Art in“ des Meeraner Kunstvereins lädt am Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 17 Uhr zum traditionellen Sommer-Kunstmarkt „Sommer-Sonne-Kunst“ ein und öffnet die Türen für einen Tag voller Kreativität und Kunstgenuss.

Eine bunte Vielfalt an handgefertigten Produkten und Kunstartikeln erwartet die Gäste: Floristik mit Blumenarrangements und Pflanzen; Deko-Elemente für drinnen und draußen; liebevoll Genähtes; Modisches; einzigartige Schmuckstücke; Bücher, naturbelassener, regionaler Honig sowie Kunstvolles aus Wald und Flur. Eine Puppenmacherin wird sich und ihre Kunst vorstellen und zudem „alte“ Puppen reparieren. Der Malzirkel des Meeraner Kunstvereins präsentiert seine Arbeiten und ein Kunst-und Trödeltisch bereichert das Angebot des Tages. Der Eintritt zum Markt ist frei.