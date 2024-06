Altenburger Land. Übernachten kann man im Altenburger Land gut, sagt der Tourismusverband, und gibt ein paar Tipps. Außerdem haben wir geschaut, was unsere Internetnutzer dazu sagen.

In diesen Hotels im Altenburger Land kann man laut Tourismusverband Altenburger Land besonders schön übernachten. Wir hatten ihn um Tipps für alle Ausflügler, Touristen und Co. gebeten. Außerdem haben wir geschaut, was die Internetnutzer zu den Hotels sagen.

1. Parkhotel Altenburg

„Das Parkhotel zum Beispiel liegt direkt am Großen Teich in Altenburg und bietet alles für den Urlaub mit der ganzen Familie“, sagt Lisa Piller vom Tourismusverband Altenburger Land. „Der Gebäudekomplex aus der Gründerzeit bietet nicht nur eine beeindruckende Kulisse. Hier warten geräumige Hotelzimmer und ein original italienisches Restaurant auf die Besucherinnen und Besucher.“ Während Erwachsene das Parkhotel auch schon mal gern als Tagungsstätte nutzen, sind im integrierten Restaurant „Da Angelo“ Kinder immer gern gesehen und bekommen hier eine eigene Speisekarte, die sie ausmalen dürfen. Außerdem kann man hier dem Pizzabäcker über die Schultern schauen, während er die Pizza zubereitet.

Gäste loben im Internet die Lage, den Service und vor allem das Frühstück. Bemängelt wird gelegentlich, dass das Mobiliar teilweise etwas in die Jahre gekommen sei. Doch die Lage in der Stadt und dennoch im Grünen biete viele Vorteile: „Machen Sie unbedingt auch einen Spaziergang an den schönen Uferpromenaden des zehn Hektar umfassenden Großen Teiches und genießen Sie die ruhige Lage“, empfiehlt Lisa Piller.

Übrigens, direkt vor dem Hotel befindet sich der Inselzoo – ein wahres Paradies für Kinder und Tierliebhaber. Am Inselzoo gibt es außerdem einen Bootsverleih des Hotels. Und direkt am Ufer hat das Parkhotel eine Teichterrasse mit Eisverkauf und Kaffee.

2. Hotel Garni am Rossplan

Das im April 1995 eröffnete Hotel Garni am Rossplan liegt im Herzen der Stadt und verfügt über 27 Zimmer mit insgesamt 50 Betten. Mit einem Lift und Parkmöglichkeiten im Hof oder in der Tiefgarage punktet es bei vielen Besuchern, die bei den Rezensionen bei Google auch die Lage loben – nur, dass die Möbel leicht in die Jahre gekommen seien, wird kritisiert. „Den Marktplatz von Altenburg erreicht man vom Hotel Garni am Rossplan in wenigen Minuten fußläufig“, macht Lisa Piller neugierig.

3. Hotel-Pension Treppengasse

Inmitten der Altstadt von Altenburg, direkt neben den Roten Spitzen, liegt die Hotel-Pension Treppengasse. „Das familiengeführte Hotel bietet einen tollen Ausgangspunkt für einen Städtetrip durch Altenburg“, sagt Lisa Piller. Es gibt ein Haupthaus in der Treppengasse mit Appartements, Familienzimmern und Doppelzimmern und ein Stammhaus mit Doppel- und Einzelzimmern. Ausstattung, Service, Personal – das Lob der Gäste im Internet ist einhellig.

Ein Beispielzimmer in der Hotel-Pension Treppengasse direkt neben den Roten Spitzen in Altenburg gelegen. © www.altenburg.travel / ABGedreht productions / Tourismusverband Altenburger Land e.V. | www.altenburg.travel / ABGedreht productions / Tourismusverband Altenburger Land e.V.

Ein besonderer Pluspunkt aus Sicht des Tourismusverbandes: Von einigen Fenstern im Hotel kann man auf das Residenzschloss oder auf die Roten Spitzen blicken. Und von der Treppengasse läuft man in wenigen Minuten zum Inselzoo auf dem Großen Teich. Außerdem interessant: „Das Haus ist ‚Bett+Bike‘-Partner und bietet den Gästen unter anderem eine E-Bike-Station“, so Lisa Piller.

4. Hotel Reussischer Hof Schmölln

Mit seiner idealen Lage überzeuge auch das Hotel Reussischer Hof in Schmölln. „Das Hotel ist nur einen Katzensprung von Marktplatz, Geschäften, Knopfmuseum und vielem mehr entfernt“, zählt Lisa Piller auf.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die acht Einzelzimmer und 24 Doppelzimmer – davon zwei behindertengerecht – sind gut mit dem Fahrstuhl erreichbar. Fahrradgästen sowie Wanderern wird ein abschließbarer Raum zur Aufbewahrung der Räder und als Ablagemöglichkeit für Wanderschuhe zur Verfügung gestellt. Es gibt auch ein Restaurant. Die Gäste loben im Internet die Lage, das tolle Personal und das gute Essen. Einigen scheint der Frühstückspreis zu hoch zu sein.

5. Landhotel Garni Kertscher-Hof Gleina

Beeindruckende 190 Jahre gibt es den Vierseithof in Gleina schon, in dem sich das Landhotel Garni Kertscher-Hof befindet. Unweit der B7 zwischen Schmölln und Altenburg übernachtet man hier in ruhiger ländlicher Gegend mit viel Wald und Grün. Die Lage loben die Gäste im Internet genauso wie die familiäre Atmosphäre. Kritik gibt es kaum. „Und im gemütlichen Ambiente des Kaminzimmers mit einem imposanten historischen Kreuzgewölbe lässt es sich leicht bei gutbürgerlicher Küche das Leben genießen – oder auch ein schönes Fest feiern“, ergänzt Lisa Piller.

6. „Elegant Hotel - Zur Burg“ in Posterstein

Restaurant, Jagdzimmer, Schlosspavillon und Hans-Fallada-Stube – das „Elegant Hotel - Zur Burg“ in Posterstein kann viel bieten. Am Fuße des Burgberges gelegen, hat es Raum für Familienfeiern, Festbankette, Geschäftsessen und vieles mehr. 14 Zimmer, eine Vier-Sterne-Dorotheen-Suite und ein historisches Bauernzimmer werden angeboten. Personal, Service und Frühstück werden von den Gästen im Internet einhellig gelobt. Während die meisten die Zimmer ausdrücklich loben, empfinden einige sie als etwas in die Jahre gekommen. Für die Kinder gibt es auf jeden Fall einen Spielplatz.

Das „Elegant Hotel - Zur Burg“ in Posterstein am Fuße des Burgberges gelegen. © www.altenburg.travel / Dirk Illgen | www.altenburg.travel / Dirk Illgen

Weitere Tipps finden Interessierte unter: www.altenburg.travel