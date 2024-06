Altenburg/Schmölln. Ein Sport-Großereignis steht im Altenburger Land an: Hier erfahren Sie alles über Sperrungen, Streckenführung und die Zeiten.

Am 29. Juni trifft sich die weibliche Radsport-Elite bei der Ladies Tour im Altenburger Land.

Das führt zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen.

Hier erfahren Sie alles über die geplante Strecke, die notwendigen Einschränkungen und wann man die Stars sehen kann.

Deutschlands Top Frauen-Radsport-Event kommt ins Altenburger Land: Die „Lotto Thüringen Ladies Tour“ ist am 29. Juni zu Gast im Kreis. Die Zieleinfahrt ist für 16.45 Uhr in Altenburg geplant.

Am 29. Juni kommt die Radsport-Elite ins Altenburger Land

Die Gesamtzahlen sind beeindruckend: Sechs Städte und 631 Kilometer spannende Radrennen der Extra-Klasse. In diesem Jahr ist Altenburg der fünfte Etappenort der Tour – am Samstag, 29. Juni, informiert die Stadtverwaltung Altenburg. Die Besonderheit in diesem Jahr: In Vorbereitung auf die Olympischen Spiele handelt es sich um ein Einzelzeitfahren.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurzzeitig sah es gar nicht gut aus für das Rennen in der Region, weil die nötigen Streckenposten fehlten. Alles vergessen und vorbei. Weil sich ausreichend Streckenposten gefunden haben, steht dem Kräftemessen der Sportlerinnen nichts mehr im Wege.

Spitzen-Athletinnen am Start in und um Altenburg

Beim größten internationalen Sommer-Sportereignis in Thüringen tritt die Weltspitze des Frauenradsports an. Unter anderem nutzt die deutsche Nationalmannschaft der Radsport-Frauen die Tour als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris. Die Gesamtkilometer der Strecke durch und rund um Altenburg summieren sich auf 31,5 Kilometer. Der Altenburger Markt dient als Start- und Zielbereich, schreibt die Stadtverwaltung Altenburg. Der Aufbau beginnt am 29. Juni ab 9 Uhr. Das Radrennen wird 13.45 Uhr beginnen und zirka 17 Uhr mit der Siegerehrung enden. Im Zielbereich wird ein Livestream auf Großbild-Screens übertragen, sodass Zuschauer das gesamte Rennen bis zur Zielankunft verfolgen können. Dort sind dann auch die Tagesbest- und Trikot-Wertungen geplant.

Dies ist der Rundkurs zwischen Altenburg und Schmölln, auf dem die Lotto Thüringen Ladies Tour am Samstag, 29. Juni, unterwegs ist. © www.lottothueringen-ladies-tour.de | www.lottothueringen-ladies-tour.de

Straßen und Parkplätze in Altenburg gesperrt

Aufgrund der Besonderheit eines Einzelzeitfahrtrennens muss die Rennstrecke während der gesamten Veranstaltung für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Außerdem sind die Parkmöglichkeiten in den entsprechenden Bereichen eingeschränkt.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Die Strecke beginnt in Altenburg auf dem Marktplatz. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, werden der gesamte Marktbereich sowie Sporenstraße, Marktgasse, Kronengasse, Ringstraße, Kornmarkt, Topfmarkt (einschließlich Anwohnerparkplatz obere Klostergasse und Parkplatz Gerhard-Altenbourg-Straße) sowie Klostergasse, Weibermarkt und die Brüdergasse bereits ab 8 Uhr gesperrt.

Auch der Busverkehr wird eingeschränkt: Zwischen 12.30 und 16.30 Uhr fahren die Regionallinien 301, 350, 356, 358, 404 und der Rufbus eingeschränkt oder fallen aus.

Diese Straßen sind in Altenburg gesperrt

Spiegelgasse, Johannisgraben, Moritzstraße, Roßplan, Schmöllnsche Straße, Teichstraße und Teichvorstadt, Schmöllnsche Vorstadt, Puschkinstraße, Geraer Straße sowie Zschechwitzer Weg, Paditzer Straße, Zwickauer Straße, Teichstraße, Teichvorstadt, Am kleinen Teich und Wallstraße werden ab Veranstaltungsbeginn um 12.30 Uhr gesperrt.

Große Freude am Ziel: Die Sportlerinnen bei der Ladies Tour (Archivfoto). © Peter Michaelis | Peter Michaelis

In den genannten Straßen sind auch die Zu- und Ausfahrten von privaten Stellflächen nicht möglich. Das Parken in diesen Straßen ist ganztägig nicht möglich. Im Zeitraum von 12 bis etwa 17 Uhr werden Zufahrten in die und Ausfahrten aus der Tiefgarage Roßplan und ACC nicht möglich sein, auch die Zufahrt zum Parkplatz am Kleinen Teich wird nicht möglich sein. Am Anger kann man hingegen parken. Gäste des Freibads können den Parkplatz am Freibad an dem Tag nicht anfahren. Alternativ steht der Parkplatz auf dem Festplatz zur Verfügung. Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg gestattet während des Rennens die kostenlose Nutzung ihrer Parkplätze auf dem Festplatz und am Theaterzelt. Der Parkplatz des Osterland-Centers. Zwar wird die Geraer Straße während des Zeitfahrens gesperrt, die Zu- und Abfahrt zum Parkplatz des Osterland-Centers wird allerdings über die hinter dem Gebäude befindliche Anlieferung möglich bleiben. Über die Mittelstraße gelangen Autofahrer zur Schmöllnschen Landstraße, die nicht gesperrt sein wird.

Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge bereits am Vormittag außerhalb der gesperrten Bereiche abzustellen. Der Bereich nördlich des Marktes, also bis einschließlich Theaterplatz, Burgstraße, Johannisstraße, Johannisvorstadt, Am Steinweg und Zeitzer Straße wird befahrbar sein. Auch stehen in diesem Bereich öffentliche Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Dort ist allerdings mit Behinderungen durch Rückstau zu rechnen.

Strecke der Radrenntour führt über Schmölln

Die Rennstrecke führt nach Altenburg über die Altenbourg-Straße, Johannisgraben, Schmöllnsche Vorstadt und Geraer Straße weiter in Richtung Göhren – Altkirchen – Schmölln – Großstöbnitz – Saara – Lehndorf – Heiligenleichnam – Greipzig – Ehrenberg – Zschechwitz zurück nach Altenburg über die Paditzer Straße, Zwickauer Straße – Teichvorstadt – Am Kleinen Teich – Wallstraße zurück zum Markt. Auch dieser Teil der Strecke wird für den Zeitraum des Rennens ab 12.30 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr vollständig gesperrt. Trotz Vollsperrung ist eine Zu- und Ausfahrt des voll gesperrten Bereichs über die Ortsumfahrung B7/B93 in Richtung Münsa möglich, informiert die Stadtverwaltung Altenburg.

Das sind die Verkehrseinschränkungen in Schmölln

In Schmölln kommt es am 29. Juni insbesondere hier zu Einschränkungen im Straßenverkehr: Von Schwanditz in Richtung Altkirchen, den Bohraer Berg, Borha und die B7 in Richtung Großstöbnitz – Straße der Einheit bis weiter über den Saaraer Weg nach Saara, informiert die Stadtverwaltung Schmölln. Von zirka 13.45 Uhr bis etwa 17 Uhr wird der Streckenverlauf voll gesperrt.