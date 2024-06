Altenburg/Nobitz. Die Nachrichten, Meldungen der Polizei und Veranstaltungsankündigungen aus dem Altenburger Land für das Wochenende 22./23. Juni.

Kreistag Altenburger Land tritt zum ersten Mal zusammen

Die konstituierende Sitzung des Kreistages findet am Mittwoch, 26. Juni, ab 17 Uhr im Landratsamt Altenburger Land, Landschaftssaal, statt. Auf der Tagesordnung stehen Dinge wie die Wahl des Kreistagsvorsitzenden und seines Stellvertreters, der Beigeordneten, die Besetzung von Ausschüssen und Verbandsräten und die Entsendung von Aufsichtsräten.

61-Jähriger betrunken in Altenburg unterwegs

Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land unterzogen nach eigener Mitteilung am 20. Juni, gegen 13.20 Uhr, in der Geraer Straße in Altenburg den Fahrer eines Mazdas einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie bei dem 61-Jährigen Alkoholgeruch fest. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 1,42 Promille ermittelt werden. Mit dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Unfall in Altenburg mit einem Leichtverletzten

Ein Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am 20. Juni gegen 12.05 Uhr in der Münsaer Straße in Altenburg. Ein 86-Jähriger kam mit seinem Dacia aus ungeklärten Gründen in einer Linkskurve ohne Beteiligung von anderen Verkehrsteilnehmern von der Straße ab, fuhr zwei Verkehrsschilder um und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer musste anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw Dacia wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Pendlertag im Altenburger Land

Einen regionalen Pendler- und Rückkehrertag organisiert das Landratsamt Altenburger Land am Freitag, dem 9. August, von 15 bis 19 Uhr online. Mit diesen Tagen der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) wenden sich Landkreis und ThAFF an alle, die einst weggezogen sind oder die auswärts arbeiten und pendeln und denen die dadurch verlorene Lebenszeit zu schade ist. All jene sollen gern zurück ins Altenburger Land kommen. Deshalb erfahren Interessenten an diesem Tag via Video-Konferenz oder Telefon alles zu neuen Job-Chancen in der alten Heimat. Zudem gebe es wertvolle Tipps zur Jobsuche und zur Gestaltung von Bewerbungsunterlagen. Die Beratung erfolgt kostenfrei und individuell. Alle Informationen zum Pendler- und Rückkehrertag der ThAFF sind zu finden unter www.thaff-thueringen.de/pendlertage.

Gemeinderat tagt in Nobitz

Die zweite Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Nobitz findet am 27. Juni im Saal der Gemeindeverwaltung statt. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bebauungsplan Hauersdorf-Dippelsdorfer Weg, eine Einwohnerfragestunde und andere Punkte.

Altenburger Land bietet Beratung zum Thema Autismus an

Die Familienberatungsstelle in Altenburg bietet Beratung bei Fragen zum Thema Autismus-Spektrum an, wie sie nun mitteilt. Der Autismus ist eine Entwicklungsbesonderheit, die sich vorrangig im Bereich der Wahrnehmung und im Sozialverhalten zeigt. Bei Betroffenen können verschiedene individuelle Ausprägungen des Autismus auftreten, die als Autismus-Spektrum-Störung begrifflich zusammengefasst werden, schreibt das Landratsamt.

Interessierte Familien und Betroffene können sich an die Beratungsstelle wenden. Sie erhalten Unterstützung und Begleitung durch erfahrene Fachkräfte. Auch für Erzieherinnen, Lehrer oder Mitarbeiter sozialer Einrichtungen ist die Beratung offen. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.

Die Beratungsstelle ist zuständig für den gesamten Landkreis Altenburger Land. Eltern, Kinder und Jugendliche können sich in schwierigen Lebenslagen mit ihren Fragen und Problemen an das Team der Beratungsstelle wenden. Ansprechpartnerin ist Diplom-Sozialpädagogin Daniela Weidner, die eine Ausbildung als Fachberaterin Autismus-Spektrum absolviert hat.

Kontakt: Landratsamt Altenburger Land, Sozialpädagogisch-Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern Dostojewskistraße 14, 04600 Altenburg. Telefonnummer: 03447/499 30 30; E-Mail: familienberatung@altenburgerland.de. Die Beratungstermine erfolgen nach telefonischer Vereinbarung. Eine offene Sprechzeit gibt es jeden Dienstag von 14 bis 15 Uhr. Termine in Schmölln sind dienstags nach Absprache möglich.