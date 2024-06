Schmölln. Plötzlicher war das warme Wasser in Schmölln weg. Wir haben nachgefragt, warum das der Fall war.

Es war für viele Menschen ein Schock: Plötzlich blieb am Mittwoch, 19. Juni, das warme Wasser aus. Auf der Internetseite des Stadtwerke Schmölln war zu lesen: „Aufgrund einer Leckage-Havarie im unteren Heiznetz ihrer Fernwärmeversorgung ist es zu einem plötzlichen Druckabfall gekommen. Die Havarie betrifft folgende Abnahmebereiche: Sommeritzer Straße, Friedrich-Naumann-Straße, Grenzstraße und Weststraße. Wir versuchen schnellstmöglich die Leckage-Stelle zu finden und die Störung zu beseitigen. Aktuell können wir den Störungszeitraum noch nicht benennen.“

20 Wohnblöcke in Schmölln im Altenburger Land sind betroffen

Was folgte, waren fieberhafte Such- und Reparaturarbeiten, die sich bis Freitag, 21. Juni, hinzogen. Die Zeit drängte. „Es war das Versorgungsnetz der unteren Stadt Schmölln betroffen. Das sind die Straßen rund um die Sommeritzer Straße, Friedrich-Naumann-Straße und Weststraße“, erklärt Severin Kühnast, der Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln auf unsere Anfrage. Das Dramatische an der Situation: „Es waren zirka 20 Wohnblöcke betroffen.“

Freitagmittag gab es wieder warmes Wasser in Schmölln

Die Ursache für den Zusammenbruch der Warmwasserversorgung beschreibt Severin Kühnast so: „Es kam zu einem Druckabfall im gesamten Netz am Mittwochnachmittag durch einen Leckageverlust, also einen Riss in der Hauptleitung.“ Zwar wurde schnell gehandelt, doch das Problem war nicht so schnell zu lösen. „Am Abend wurde mit unserer Tiefbaufirma die Schadstelle geöffnet und nach der Leckage gesucht“, erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke Schmölln. „Am Donnerstagmittag wurde dann die Ursache gefunden und behoben. Bis zum Abend konnte 90 Prozent vom Netz wieder in Betrieb genommen werden. Und seit Freitagmittag ist das komplette Netz wieder in Betrieb.“

Die Zeit, als das warme Wasser weg war – daran werden sich sicher viele noch eine ganze Weile erinnern. Gut, dass sie jetzt wieder warm duschen können.