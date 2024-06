Altenburg/Schmölln. Das sind die Nachrichten und Ankündigungen zum Wochenstart im Altenburger Land.

Das sind die Nachrichten und Ankündigungen aus dem Altenburger Land zum Wochenstart am 24. Juni.

Schmöllner Band lädt zum Trouid Fest nach Naundorf

Im Awo-Camp des Gößnitzer Ortsteiles Naundorf ist am 28./29. Juni dieses Jahres wieder die Hölle los. Aggressiv gespielte Riffs und Gitarrensoli, Rhythmusfiguren am Schlagzeug und meist mit gutturalem Gesang und Texten, die von Tod und Resignation handeln, werden dann weithin über den Platz schallen. Fünf Bands aus der ostdeutschen Region von Erfurt, über Apolda, Bad Dürrenberg, Schmölln und Görlitz, wollen die eingefleischten Metal-Fans am Sonnabend, ab 19 Uhr, begeistern. Mit von der Partie die Schmöllner Band Trouid. Die Bandmitglieder sind Veranstalter, Organisator und Namensgeber des Festes. Trouid steht für The Rest Of Us Is Dead. Deshalb auch Trouid Fest. Am Sonnabend kostet das musikalische Vergnügen 25 Euro. Bereits am Freitag gibt es ein „Warm-Up“ mit Greenhill Disaster. Da ist der Eintritt kostenfrei.

Seit 2021 laden die Schmöllner nach Naundorf ein. Das war noch zu Corona-Zeiten, als es erste Lockerungen für Freiluftveranstaltungen gab. Das Awo-Jugendcamp war ideal dafür, weil eingezäunt und infolge der Pandemie ungenutzt. Viele junge Leute waren froh, sich mal wieder zu treffen. Das Konzert kam an und nun organisieren es die Jungs um Ilja und Chris Wagner und Mark Dittel mit ihren Bandmitgliedern zum vierten Mal.

Zwar gab es im vergangenen Jahr einen Versuch, ihr Trouid Fest in Schmölln durchzuführen, aber man scheiterte, fand kein passendes Gelände. Also ging und geht es in Naundorf weiter. Schließlich ist das Gelände ideal und die Besucher können dort auch ihre Zelte aufschlagen. Erwartet werden von den Organisatoren in diesem Jahr so um die 300 Fans.

Path of Destiny, Bloodland, Trouid und Tiffany for Breakfast werden am Sonnabend erwartet. Heksebrann aus Görlitz wird das Konzert mit Heavy Rock am Sonnabend gegen 1 Uhr beenden.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Imkereigeschichte im Landwirtschaftsmuseum Blankenhain

Am Sonntag, 30. Juni, wird ab 14 Uhr in das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain zur Veranstaltung „Von Korbstülpern, Husaren und Holzbären“ eingeladen: Einer Sonntagsführung zur Imkereigeschichte und der Sammlung historischer Bienenstöcke.

Zwei Straßen in Schmölln werden gesperrt

Die Stadtverwaltung Schmölln informiert über zwei geplante Vollsperrungen auf ihrem Gebiet. Die erste betrifft die Ziegelstraße in Schmölln, die ab 24. Juni und bis 28. Juni gesperrt wird. Hier wird ein Hausanschluss Abwasserleitung verlegt.

In Selka ist am 25. Juni von 8 bis 10 Uhr die Lohmaer Straße gesperrt. Hier wird ein Kran aufgestellt.

Altenburger Land sucht Teilnehmer für Denkmaltag

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals im September steht unter dem Motto „WahrZeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. Wahrzeichen beschreiben oftmals einzigartige Bauten, die als wiedererkennbare Sehenswürdigkeiten in Erinnerung bleiben. Indem sie für ein bedeutendes historisches Ereignis stehen, das Stadtbild prägen oder weithin sichtbar sind, werden sie zum Symbol, zum „Zeichen“ des Ortes.

Trotz ihres im Vergleich zu weltberühmten Objekten scheinbar bescheidenen und weniger anspruchsvollen Auftretens tragen im Altenburger Land die enge Dichte von Kirchen, Vierseithöfen, Handwerkerhäusern, Wohngebäuden, Industriebauten und Bahnhöfen eine wichtige Aussage über die vergangenen Zeiten bei, so das Landratsamt. S

Beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals werden auch im Landkreis Altenburger Land wieder viele Denkmale und historische Bauwerke ihre Pforten öffnen. Mit Engagement und Leidenschaft begeistern Denkmalfreunde andere für die geschichtsreiche Kulturlandschaft; sie geben Auskunft, wie spannend es ist, ein Denkmal zu besitzen.

Besitzer oder Betreiber eines denkmalgeschützten Gebäudes, Gartens oder Parks im Altenburger Land, die mitmachen wollen, werden gebeten, sich bis 15. August zu melden. Das ist unter der Telefonnummer: 03447/58 64 29 oder per E-Mail an bauordnung@-altenburgerland.de möglich. Unter www.altenburgerland.de/de/formulare-bauordnung-und-denkmalschutz gibt es auch das entsprechende Formular.

Gera im Walzertakt: Theater Gera lädt zu einem Theaterball nach wienerischer Art ein

Über vier Jahre liegt er zurück, der letzte Theaterball in Gera. Nun lädt Ostthüringens einziges Fünf-Spartenhaus am Samstag, dem 17. August, zu einer rauschenden Ballnacht im festlichen Ambiente ein.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Abend beginnt mit einem Galaprogramm aller Sparten — getreu dem Motto „Wien bei Nacht“. Danach gibt es Buffets.Im Konzertsaal eröffnet das Philharmonische Orchester Altenburg Gera den Tanz, der Tanzkreis Brillant bezaubert mit einer großen Walzerformation. Zu späterer Stunde spielt das Wiener Orchester Divertimento Viennese elegante Tanzschlager der 1920er- und 1930er-Jahre auf. Wer eine Pause vom Tanzen braucht, kann in den Sälen des Theaters unterhaltsame Nebenprogramme erleben. Nach dem offiziellen Teil des Abends sorgt ein DJ für ausgelassene Stimmung und lädt die Gäste ein, das Tanzbein zu schwingen und die Nacht in fröhlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Zum Einlass und Vorprogramm öffnen sich die Türen um 18.30 Uhr. Das bunte Galaprogramm beginnt um 19.30 Uhr.

Tickets gibt es für 180 und 195 Euro an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) und 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Ulrike Grötsch