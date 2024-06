Altenburg/Schmölln. Die Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus dem Altenburger Land.

Das sind die Nachrichten, Ankündigungen und anderen Meldungen aus dem Altenburger Land für Dienstag, 25. Juni.

Zwei Diebe in Altenburg gefasst

Wie die Polizei berichtet, entwendeten zwei zunächst Unbekannte beim Aufräumen nach einer Feier im „Paul-Gustavus-Haus“ in Altenburg verschiedene Gegenstände des Organisationsteams. Aufgrund der Beschreibung der Täter durch die Geschädigten habe man die zwei Männer bei der Fahndung in einem Hinterhof des Kornmarkts feststellen können. Das Beutegut wurde laut Polizei sichergestellt.

Autofahrer übersieht in Altenburg eine Ampel und baut Unfall

Am Samstag, 22. Juni, gegen 9.45 Uhr übersah ein Peugeot-Fahrer laut Polizei eine rote Ampel in der Johannisvorstadt in Altenburg und fuhr in die Kreuzung ein. Eine aus Richtung Puschkinstraße kommende Opelfahrerin konnte nicht mehr stoppen und beide Autos kollidierten. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Peugeot-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

E-Bike in Altenburg gestohlen

Gegen Freitagmittag, 21. Juni, stahlen Unbekannte in der Paditzer Straße in Altenburg ein E-Bike, das vor der Garage abgestellt war. Das teilt die Polizei am Montag, 24. Juni, mit. „Das hochwertige Rad der Marke ‚Simplon‘ ist dunkelblau mit schwarzen Anbauteilen“, schreibt sie dazu. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03447/47 10 entgegen (Bezugsnummer 0160634/2024).

Uneinsichtiger Ladendieb in Altenburg

Ein 38-Jähriger wurde laut Polizei in den vergangenen Tagen bei mehreren Diebstählen erwischt. Der Mann hatte im Zeitraum vom 19. bis 22. Juni jeden Tag Lebensmittel, Alkohol oder Parfüm in Supermärkten in der Käthe-Kollwitz-Straße und der Bahnhofstraße in Altenburg gestohlen, schreibt die Polizei. Nach einem weiteren Ladendiebstahl am 23. Juni in einer Tankstelle in der Schmöllnschen Landstraße wurde er durch Polizeibeamte für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen.

Bereits am Montagmorgen, 24. Juni, gegen 7 Uhr wurde der Langfinger erneut beim Ladendiebstahl von Schnaps und Lebensmittel in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee gestellt. Der Beschuldigte, bei welchem ein Alkoholwert von 2,86 Promille festgestellt wurde, wurde zur Unterbindung von weiteren Straftaten wieder in eine polizeiliche Gewahrsamszelle eingeliefert. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ortsteilräte in Altenburg-Kosma gewählt

73 Kosmaer Einwohner waren im Dorfgemeinschaftshaus des Altenburger Ortsteils aufgerufen, die weiteren Mitglieder des neuen Ortsteilrats zu wählen. Der städtische Wahlleiter Volker Weise leitete die Bürgerversammlung laut Mitteilung der Stadt.

Für den Ortsteilrat, der in Kosma aus der Ortsteilbürgermeisterin und vier weiteren Mitgliedern besteht, gab es beim Schluss der Vorschlagsliste sechs Bewerber. Bei der nachfolgenden Wahl gaben die 73 anwesenden Bürger ihre Stimme ab. Damit nahmen von 271 Wahlberechtigten 27 Prozent an der Wahl teil. Die Bürger konnten bis zu vier Stimmen vergeben, davon aber nur eine pro Bewerber.

Die meisten Stimmen konnte mit 61 Matthias Riedel auf sich vereinen. Jörg Jablonowski, Sven Simon-Wittig und Karin Kreisig folgten mit 53, 52 und 41 Stimmen. Diese vier Personen bilden zusammen mit der bereits am 26. Mai gewählten Ortsteilbürgermeisterin Carmen Schnoor den neuen Ortsteilrat Altenburg-Kosma für die Wahlperiode 2024 bis 2029. Alle Gewählten haben ihr Mandat laut Mitteilung bereits angenommen.

Kreativmesse in Altenburg – Aussteller gesucht

„Die erfolgreich verlaufenden Veranstaltungen der Vorjahre verlangen nach einer Fortsetzung und so wird es auch in diesem Jahr zum ‚Tag des offenen Denkmals‘ am 8. September eine Kreativmesse geben“, schreibt die Stadt Altenburg. Schauplatz der diesjährigen Messe soll wieder der Marstall des Residenzschlosses Altenburg sein.

Wie in den Vorjahren richtet sich die „ldee3 – Messe für Kreativität, Kultur & Wirtschaft“ an alle Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft des Altenburger Landes. Ob Grafik- oder Produktdesigner, Architekt, Werbe- oder PR-Agentur, Verlag, Filmproduzent oder Kulturschaffende – die Messe bietet eine Plattform für den gemeinsamen Austausch, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Akteure haben außerdem die Möglichkeit, ihre handgemachten Produkte zu verkaufen oder das eigene Portfolio im historischen Ambiente des herzoglichen Marstalls zu präsentieren - von Kunst, Kleidung, Keramik über Geschenkartikel, Accessoires, Holzwaren bis zu kulinarischen Köstlichkeiten (ausschließlich vorproduzierte, verpackte Waren).

Interessierte Unternehmer, Institutionen, Vereine oder nebenberuflich Tätige mit kreativen Produkten können sich bis 26. August für die Messe, die zwischen 10 und 17 Uhr stattfinden soll, anmelden. Veranstalter ist die Stadt Altenburg. Mehr Informationen und Anmeldung: Kerstin Hubka, Telefonnummer 03447/59 48 43, E-Mail: kerstin.hubka@stadt-altenburg.de.