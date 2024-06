Altenburg/Schmölln. Mehr als 500 Kinder und Jugendliche aus dem Altenburger Land im freundlichen Wettstreit und mehr Nachrichten aus der Region.

Das sind die Nachrichten und Ankündigungen für das Altenburger Land für Mittwoch, 26. Juni.

Altenburger ruft Polizei auf den Plan

Nach Zeugenhinweisen konnte laut Polizei am Montag, 24. Juni, gegen 21 Uhr ein 31-jähriger Tatverdächtiger im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg ermittelt werden, welcher nach der Mitteilung kurz zuvor im Bereich der Bushaltestelle nationalistische Parolen lautstark skandiert hatte. Polizeibeamte leiteten ein Verfahren ein und erteilten dem Beschuldigten einen Platzverweis. Um 23.45 Uhr kam es wegen der gleichen Person zu einem weiteren Polizeieinsatz. Nach einem Streit hatte der Tatverdächtige in der Käthe-Kollwitz-Straße zwei andere Männer verbal bedroht und zu Boden gestoßen. Daraufhin wurde der alkoholisierte Beschuldigte in polizeilichen Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle.

Mehr als 500 Kinder und Jugendliche aus dem Altenburger Land im Wettkampf

Ballonglühen und ein Feuerwerk: Die Organisatoren des Kreiszeltlagers der Hilfsorganisationen hatten sich in diesem Jahr besonders viel einfallen lassen, heißt es in einer Mitteilung vom Landratsamt Altenburger Land. Schließlich kamen zum inzwischen 25. Mal Kinder und Jugendliche in Pahna für Feuerwehrsport und jeder Menge Spaß zusammen.

Rund 550 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren gingen beim Kampf um den Kreispokal im Löschangriff und bei der Gruppenstafette an den Start. Eingeladen waren wie schon in der Vergangenheit die Jugendwehren aus dem Altenburger Land, die Jugend des Technischen Hilfswerks Altenburg und als Gäste Jugendwehren aus der Stadt Gera.

Ein Höhepunkt beim Kreiszeltlager war das Ballonglühen. © Landratsamt Altenburger Land | Yvonne Danz

Insgesamt wurden 65 Mannschaften gebildet. Diese kämpften um die Siege beim Kreispokal sowie in der Gruppenstafette. Dafür mussten die Teilnehmer an verschiedenen Stationen rund um den Pahnaer See praktische Kenntnisse, wie Knoten binden, Karten und Kompasslesen nachweisen sowie Armaturen und Schläuche benennen oder Theoretisches zu Einsatzfahrzeuge wissen. „Bei tollem Wetter und den Jubiläums-Highlights Höhenfeuerwerk und Ballonglühen haben die Kinder und Jugendlichen genau wie die Betreuer wieder viel Spaß gehabt“, wird Stephan Penndorf, Kreisjugendwart und Vorsitzender des Vereins Kreisjugendfeuerwehr Altenburger Land, in der Mitteilung zitiert.

Die Ergebnisse: Gruppenstafette: Altersklasse II (zehn bis 13 Jahre): 1. Jugendfeuerwehr (JF) Altkirchen, 2. JF Starkenberg, 3. JF Lehndorf; Altersklasse III (14 bis 18 Jahre): 1. JF Starkenberg, 2. JF Wilchwitz, 3. JF Altenburg

Kreispokal: Altersklasse I (sechs bis neun Jahre): 1. JF Altkirchen, 2. JF Langenleuba II, 3. Nobitz/Lehndorf; Altersklasse II (zehn bis 13 Jahre): 1. JF Altkirchen, 2. Technisches Hilfswerk Lödla, 3. JF Löbichau; Altersklasse III (14 bis 18 Jahre): 1. JF Dobitschen/Göhren, 2. JF Meuselwitz, . JF Schmölln II

Die Übergabe der Preise übernahm Landrat Uwe Melzer (CDU): „Das ist eine tolle Aktion für den Feuerwehrnachwuchs, die der Landkreis Altenburger Land auch in den nächsten Jahren weiter unterstützen wird“, so Melzer.

Sonderführungen für Ferienkinder im Landwirtschaftsmuseum Blankenhain

Am Donnerstag, 4. Juli, lädt das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain zu einer Feriensonderführung ein: Von 10 bis 11 Uhr und von 13.30 bis 14.30 Uhr steht die Alte Dorfschule im Fokus, von 11 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr die Bockwindmühle.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Tag der Architektur in Altenburg

Am letzten Juniwochenende ist es wieder so weit: Zum 30. Mal laden Architekten gemeinsam mit ihrer Bauherrschaft zum „Tag der Architektur“ ein. Dieses Jahr können Architekturbegeisterte, Baukulturliebende und Neugierige 49 beeindruckende Bauwerke in 27 Städten und Gemeinden Thüringens erkunden. In Ostthüringen können sich Interessierte an insgesamt 14 Objekten von den baulichen Qualitäten aktueller Alltagsarchitektur überzeugen.

Im Altenburger Land ist als einziges Objekt das Wohnhaus für Menschen mit Behinderung in der Zeitzer Straße in Altenburg dabei, das erweitert wird. Um 11 und um 14 Uhr werden dort am Samstag, 29. Juni, Führungen von Mitarbeitern des Euen, Wolf und Winter GmbH – Architektur- und Ingenieurbüros angeboten. Treffpunkt ist am Haupteingang, Unter architekten-thueringen.de/aft/ gibt es mehr Informationen.

IHK-Schülercollege bietet über 40 Tagespraktika in den Sommerferien – auch im Altenburger Land

Die Sommerferien stehen vor der Tür und das IHK-Schülercollege lädt Schülerinnen und Schüler ab Klasse acht ein, praxisnahe Berufserfahrungen in Ostthüringer Unternehmen zu sammeln. Mit dem bewährten Konzept der Tagespraktika bietet sich die Gelegenheit, einen Tag lang verschiedene Berufe auszuprobieren, Technik hautnah zu erleben und ein IHK-Zertifikat für die Bewerbungsunterlagen erhalten.

Eltern können die Unternehmen zu Beginn der Praktika bei einem informativen Rundgang kennenlernen und einen Eindruck von den Karrieremöglichkeiten für ihre Kinder gewinnen, schreibt die Industrie- und Handelskammer. Während der Tagespraktika arbeiten diese in Teams gemeinsam an Aufgaben. Ob Löten, Feilen, Programmieren oder Experimentieren – jeder Tag bietet die Chance, in unterschiedliche Berufsfelder hineinzuschnuppern und die eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos und es besteht auch die Möglichkeit an mehreren Tagespraktika teilzunehmen, um verschiedene Berufsfelder zu erkunden.

Interessierte Schüler können sich jetzt noch anmelden auf www.ihk-schuelercollege.de/tagespraktikum oder telefonisch unter 0365/855 34 19.

Die Daten, Unternehmen und Berufsfelder für das Altenburger Land:

2. Juli: POG Präzisionsoptik Gera GmbH in Löbichau, Feinoptiker, Mikrotechnologe.

11. Juli: Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH, Gießereimechaniker.

17. Juli: Spielkartenfabrik Altenburg GmbH, Packmitteltechnologe, Industriekaufmann; bluechip Computer AG in Meuselwitz, IT-System-Elektroniker, Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement.

26. Juli: Indu-Sol GmbH in Schmölln, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Fachinformatiker.

Altenburger zwischen Vorsicht und Vorfreude bei Ladies Tour

Am Samstag, 29. Juni, ist das Altenburger Land eine Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour. Die besten Radsportfahrerinnen Deutschlands zeigen auf unseren Straßen, was sie können. Wir wollten bei Menschen, die mit Radfahren zu tun haben, wissen, ob sie sich schon auf das Ereignis freuen – und mussten erst einmal lernen, dass es da große Unterschiede gibt. „Mit Radsport hat der ADFC recht wenig zu tun“, sagt Friedrich Franke, der Vorsitzende des ADFC-Kreisverbandes Gera-Ostthüringen, zu dem auch die Landkreise Altenburger Land, Greiz und der Saale-Orla-Kreis gehören. „Der ADFC versteht sich als Vertreter der Alltags- und Tourenradler. Für sportliches Radeln gibt es eher die Vereine und Verbände im BDR, also dem Bund Deutscher Radfahrer.“ Man hat so seine Erfahrungen: „Wir haben mal an der Veranstaltung am Ziel auf dem Marktplatz in Gera teilgenommen, was für den ADFC sich aber aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen als fruchtlos erwies“, erklärt Friedrich Franke seine vorsichtige Zurückhaltung.

Ganz anders ist die Stimmung beim SV Aufbau Altenburg e.V., der auch eine Radsportabteilung hat. „Der SV Aufbau Altenburg ist in diesem Jahr zwar nicht direkt an der Tour beteiligt“, erklärt Jana Renzel, die Geschäftsführerin des SV Aufbau Altenburg e.V., auf unsere Anfrage. „Wir freuen uns aber natürlich, dass dieses Event trotz aller Probleme in Altenburg stattfinden kann und wird.“