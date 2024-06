Vollmershain/Greiz. Eigentlich ist Minigolf ja beliebt, sollte man meinen. Doch bei der Recherche stellt sich heraus: So viele Möglichkeiten gibt es gar nicht.

Viele Menschen in der Region haben es schon getan, und in den westlichen Bundesländern gehört es fast selbstverständlich im Sommer dazu: Man spielt – wenigstens gelegentlich – Minigolf. Die Vorteile sprechen für sich: Es ist nicht so teuer, schneller und viel geselliger als das „richtige“ Golfspiel. Fast jeder kann es sich leisten.

Offizielle Mini-Golf-Plätze gibt es in den Kreisen Greiz und Altenburger Land kaum

Doch schaut man sich im Internet nach Minigolfplätzen in der Region um, dann findet man im Altenburger Land nur einen: die Minigolf-Anlage vom Bravo Eiscafé-Bistro in Vollmershain. Und im Kreis Greiz sieht es zunächst nicht viel besser aus: Auch hier scheint es nur eine Minigolf-Anlage zu geben, die zum Restaurant und zur Pension Zum Aumatal in Weida gehören soll. Doch auf unsere Nachfrage teilt man uns mit, dass es die Minigolfanlage schon länger nicht mehr gibt und dort jetzt ein Caravan-Stellplatz eingerichtet wurde.

Doch woran liegt das? Wir fragen nach beim Deutschen Minigolfsport Verband im nordrhein-westfälischen Troisdorf. Und was wir hier erfahren, ist schon erstaunlich: „Leider gibt es in Thüringen keinen Landesverband und auch keinen Verein“, sagt Sportdirektor Achim Braungart Zink. „Es gibt lediglich einen bayerischen Verein mit Heimanlage in Hohenwarte in Thüringen. Daher sind die Informationen, die ich Ihnen geben kann, nicht so umfassend.“

Mini-Golf hat schon eine lange Tradition – aber vor allem in Westdeutschland

Nach möglichen Gründen gefragt, holt Achim Braungart Zink etwas weiter aus und geht zurück in die Mitte der 1950er-Jahre, als Minigolf in Westdeutschland aufkam, „sozusagen das Ursprungs-Minigolf“, immer auf zwölf Meter langen Betonbahnen, immer 18 Bahnen, alle genormt und überall gleich.

Der Minigolfplatz in Vollmershain.

In den 1960er-Jahren kam dann das Miniaturgolf auf. Dieses spielt man auf kürzeren, nur 6,25 Meter langen Bahnen. Es ist durch Elemente wie Loopings, Netze oder Schleifen variantenreicher. Später kam aus Skandinavien das Filz-Golfspiel auf bis zu 18 Meter langen Bahnen nach Deutschland – „interessant, aber schwer zu spielen“. Beliebt ist aktuell vor allem das Abenteuer-Golf auf grünem Rasen.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands entstanden zum Beispiel in Sachsen und Sachsen-Anhalt eigene Verbände. Der Landesverband Berlin, heute Berlin-Brandenburg, bestand damals schon. „In Mecklenburg-Vorpommern haben wir zwar vereinzelte Minigolf-Vereine. Die haben sich aber entweder dem Verband Berlin-Brandenburg oder dem Verband in Hamburg angeschlossen. Doch in Thüringen gibt es keinen einzigen Verein“, sagt Achim Braungart Zink.

Verband fehlen vielleicht noch Mini-Golf-Anlagen

Wir fragen noch einmal gezielt nach Minigolf-Anlagen im Raum Altenburger Land und Greiz nach und bekommen eine lange Liste, in der nur die beiden bereits genannten für unsere Region aufgeführt sind, von denen eine nun ein Caravan-Stellplatz ist. „Ich muss Sie darauf hinweisen, dass unsere Daten in Eigenrecherche entstehen und wir nicht immer mitbekommen, wenn eine Anlage öffnet oder schließt“, betont Achim Braungart Zink schon Böses ahnend. „Daher kann es sein, dass sowohl Anlagen fehlen als auch aufgeführte Anlagen bereits nicht mehr existieren.“

Das verhaltene Interesse am Minigolf sei noch unverständlicher, wenn man bedenkt, dass die deutsche Nationalmannschaft im Minigolf derzeit die beste der Welt ist. „Wir wechseln uns manchmal mit Schweden ab. Das ist unser ärgster Konkurrent. Aber im letzten Jahr haben wir in Schweden, in der Höhle des Löwen, wieder den Medaillenspiegel gewonnen“, erzählt der Sportdirektor des Deutschen Minigolfsport Verbandes nicht ohne Stolz.

Interessenten, die einen Minigolf-Verein gründen wollen und Fragen haben oder Tipps brauchen, empfiehlt der Sportdirektor, sich an Michael Burkert zu wenden. Er ist Vorsitzender des Bundesausschusses Breitensport im Deutschen Minigolfsport Verband, hat seinen Wohnsitz in Magdeburg und ist erreichbar unter der E-Mail: vizepraesident-breitensport@minigolfsport.de. Weitere Informationen zum Thema Minigolf finden Interessierte unter: www.minigolfsport.de