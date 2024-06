Altenburg/Schmölln. Das sind die Polizeinachrichten, Meldungen und Ankündigungen für das Altenburger Land und die Region.

Das sind die Polizeinachrichten, Meldungen und Ankündigungen für das Altenburger Land und die Region für Donnerstag, 27. Juni.

Geldbörse in Meuselwitz aus Auto gestohlen

Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstag, 25. Juni, gegen 14.35 Uhr bei einem in der Friedensallee abgestellten VW eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Auto eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten gestohlen. Die Geschädigte hatte zur Tatzeit den nahegelegenen Friedhof besucht. Hinweise zur Straftat nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447/47 10 entgegen (Bezugsnummer 0163900/2024).

Unbekannte beschmieren Firma in Schmölln mit Graffiti

Unbekannte haben laut Polizei von Montagnacht auf Dienstagmorgen, 24./25. Juni, eine Firmenfassade auf dem Bahnhofsplatz mit mehreren Graffiti beschmiert. Sie sprühten mit violetter Sprühfarbe verschiedene Zeichen. Während der Anzeigenaufnahme wurde eine weitere Graffiti-Straftat angezeigt: Auch in der Altenburger Straße war das Mauerwerk der Unterführung durch die Täter mit violetter Sprühfarbe beschmiert worden. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 03447/47 10 Zeugen (Bezugsnummer 0163536/2024).

13. Landesfotoschau Thüringens im Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg

Am Samstag, dem 29. Juni, um 15 Uhr, wird im Bachsaal des Schloss- und Spielkartenmuseums Altenburg die 13. Landesfotoschau Thüringens eröffnet. Vom 30. Juni bis zum 1. September zeigt die Ausstellung etwa 100 von einer Jury ausgewählte fotografische Arbeiten.

Zum nunmehr 13. Mal veranstaltet die Gesellschaft für Fotografie – Landesverband Thüringen eine Landesfotoschau. An dem Wettbewerb konnten 2023 alle Thüringer teilnehmen und ihre Fotografien einsenden. Aus den insgesamt 766 Arbeiten von 116 Fotografen wählte eine unabhängige Jury etwa 100 Motive aus, die nun in einer Wanderausstellung an mehreren Orten im Freistaat gezeigt werden.

Die Schau zeigt einen Querschnitt der gegenwärtigen Thüringer Fotografie und stellt ein breites Spektrum verschiedener Genres vor – darunter Porträts, Landschaften, Architektur und abstrakte Motive. Die Ausstellung, die von vielen persönlichen Sichtweisen geprägt ist, macht nach Stationen in Kloster Veßra, Jena, Sondershausen und Erfurt nun Halt im Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg, schreiben die Organisatoren.

Anstehende Straßensperrungen in Altenburg

Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Altenburg informiert über zahlreiche Straßensperrungen, die in der Stadt anstehen, und andere Verkehrseinschränkungen:

Die erste gilt schon seit Mittwoch, 26. Juni, und wird kurzfristig mitgeteilt: Aufgrund eines Straßeneinbruchs muss die Meißnerstraße im Bereich zwischen Heinrich-Mann-Straße und Körnerstraße für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Betroffen ist laut der Behörde auch der Kreuzungsbereich Körnerstraße. Die Sperrung soll bis voraussichtlich Freitag, 28. Juni, andauern.

Für die Trennung von Strom- und Trinkwasseranschlüssen wird die Straße Auf den Röhren in Höhe der Hausnummer 12 ab Montag, 1. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 3. Juli, für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz Schloss ist in dieser Zeit ebenfalls nicht möglich.

Ab Montag, 1. Juli, muss die Geraer Straße bis voraussichtlich 19. Juli, zwischen Hospitalstraße und Puschkinstraße stadteinwärts als Einbahnstraße deklariert werden. Die Umleitung führt über die Mittelstraße und ist entsprechend ausgeschildert. Grund dafür ist der Glasfaserausbau der Deutschen Telekom.

Ab Montag, 1. Juli, ist bis voraussichtlich 31. Juli, in dem Wohnviertel „Goldene Glucke“ mit abschnittsweisen Vollsperrungen zu rechnen. Betroffen sind der Dahlienring, die Nelkenstraße und die Tulpenstraße. Grund dafür ist auch dort der Glasfaserausbau der Deutschen Telekom.

Am Dienstag, 2. Juli, kommt es zur Sperrung der Straße Melchior-Bauer-Gasse im Altenburger Ortsteil Lehnitzsch. Grund sind Kanalinspektionen. Der gleiche Grund gilt für eine Sperrung der Mittelstraße im Bereich der Hausnummer 16 a bis d, die für den 3. Juli gilt.

Im Anschluss an die Arbeiten am Pauritzer Platz werden ab der kommenden Woche, die am 1. Juli beginnt, in der Rosa-Luxemburg-Straße neue Anschlussleitungen für Trinkwasser, Gas und Strom verlegt. In der Folge ist mit Verkehrsbehinderungen in der Rosa-Luxemburg-Straße zu rechnen. Betroffen von den Arbeiten ist laut der Behörde auch der Theaterplatz im Bereich der Hausnummern 10 bis 13. Dieser wird für die Arbeiten gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger ist nur an der sonst für die Ausfahrt genutzten Seite möglich.

Wegen der Arbeiten entfallen sämtliche Parkplätze in der Rosa-Luxemburg-Straße. Die Maßnahme beginnt am 3. Juli und wird voraussichtlich bis zum 31. Oktober andauern.

Im Zuge des weiteren Glasfaserausbaus wird ab Donnerstag, 4. Juli, die Zschernitzscher Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen An der Schmiede und Oberzetzschaer Straße. Eine Umleitung erfolgt über die B 180 Kauerndorfer Allee, Zeitzer Straße. Sie ist entsprechend ausgeschildert. Die Maßnahme soll bis voraussichtlich 31. Juli dauern.

In der Zeit vom 3. Juli, 23 Uhr bis voraussichtlich zum 4. Juli, 4 Uhr, wird in der Dr.-W.-Külz-Straße der Abwasserkanal gereinigt. Dafür ist die Sperrung der Külzstraße erforderlich. Die Kreuzungsbereiche Fr.-Ebert-Straße und Dostojewskistraße sind befahrbar.

Am Wochenende, 6. und 7. Juli, findet auf dem Altenburger Marktplatz erneut ein „Streetfood-Festival“ statt. In diesem Zusammenhang werden die Fußgängerzone und ein Teil der Parkflächen auf dem Markt für die Veranstaltung gesperrt. Die Sperrung erfolgt von Freitag, 5. Juli bis einschließlich Montag, 8. Juli. Aufgrund der Veranstaltung wird der samstägliche Wochenmarkt auf den Parkplatz Markt verlegt. Dadurch kommt es am Samstagvormittag zur vollständigen Sperrung der Parkplätze.

Ausstellung in der Galerie in Meerane verbindet traditionelle Uhrentechnologie und moderne Kunst

Im Kabinettbereich der Galerie „Art In“ in Meerane sind derzeit Bilderuhren von Ute Hebenstreit zu sehen. Das Uhrmacherhandwerk hat in der Familie der Meeranerin eine lange Tradition. Urgroßvater Albert Römer eröffnete 1857 ein Uhren- und Schmuckgeschäft, das bis heute in der Badergasse 1 existiert. „Das Interesse für Uhren und Goldschmiedearbeiten wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt“, lacht die 80-Jährige, die das Geschäft von 1990 bis 2012 in vierter Generation führte. Auch die Malerei spielte immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Anfangs malte sie Aquarelle mit Blumendarstellungen, entwickelte aber in den letzten Jahren eine Vorliebe für abstrakte Acrylwerke, die oft architektonische Elemente oder die freie Natur zeigen.

Vor vier Jahren wurde sie zu einer neuen Idee inspiriert. „Mal‘ doch mal die Werdauer Annoncenuhr“, schlug ihr Ehemann Peter bei einem Spaziergang vor und so entstand die erste Bilderuhr. Schon lange hatte Ute Hebenstreit den Wunsch, etwas Altes in moderner Form neu zu interpretieren.„Natürlich ist die Idee der Bilderuhr nicht neu“, weiß sie. Bereits nach 1800 entstanden die ersten Werke, oft mit Veduten oder Landschaftsszenen, in die ein Uhrwerk eingearbeitet wurde. „Das Besondere an meinen Leinwanduhren ist jedoch, dass ich auf meine Malerei ein antikes Zifferblatt aus altem Bestand aufbringe und auf der Rückseite ein modernes Mini-Quartzuhrwerk einbaue. So vereinen sich Funktionalität und Ästhetik und werden zu einem echten Hingucker“, zeigt sich Ute Hebenstreit überzeugt.

Die Schau ist dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr zu besichtigen. Die Soiree zur Ausstellung findet am Donnerstag, dem 8. August, ab 17 Uhr, statt.