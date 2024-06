Lucka/Altenburger Land. Klaus Mertes aus Lucka bietet seit Jahren kostenlose Radtouren an. Hier erzählt er, warum und wann die nächsten anstehen.

Die Ladies Tour, die am Samstag, 29. Juni, durch das Altenburger Land rollt, wird sicher wieder dafür sorgen, dass sich tausende Menschen an den Straßen versammeln und der Frauen-Elite im Radsport zujubeln. Doch auch für die Menschen, die es vielleicht etwas weniger sportlich mögen und sich trotzdem aufs Rad schwingen wollen, für die hält Klaus Mertes aus Lucka schon seit vielen Jahren ein besonderes Angebot bereit.

Gleich zweimal die Woche bietet er kostenlose Radtouren an: „Sonntags fahren wir immer kürzere Strecken, etwa 25 bis 50 Kilometer, und mittwochs dann längere Strecken, zirka 50 bis 100 Kilometer“, erzählt der 76-Jährige. „Die kürzeste Tour war 19 Kilometer lang und die längste 136 Kilometer. Wir sind keine Rennfahrer, sondern genießen bei gemeinsamen Touren Landschaft und Umgebung auf dem Trekkingbike oder Pedelec“, betont er.

Schon 673 Touren hat der Mann aus dem Altenburger Land organisiert und dabei fast die Welt umrundet

„Bisher sind wir gemeinsam 673 Touren geradelt“, sagt der ehemalige Ökonom und Bankkaufmann und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „In diesem Jahr werden wir einmal die Erde umrundet haben – 40.075 Kilometer.“ Wichtig ist ihm: „Alle Touren sind kostenlos. Jeder fährt auf eigene Verantwortung und Kosten mit. Wir sind kein Verein.“

Das gesellige Zusammensein mit Gleichgesinnten steht bei den Fahrradtouren, die Klaus Mertes aus Lucka selbst organisiert, im Mittelpunkt. © Klaus Mertes | Klaus Mertes

Auf die Frage, wie er auf die Ideen für all die Radtouren kommt, sagt Klaus Mertes: „Ich frage mich zunächst immer: Gibt es in der mit dem Rad erreichbaren Umgebung ein besonderes Fest, also zum Beispiel ein Stadt-, Dorf-, Vereins-, Park-, Straßen- oder Gartenfest. Oder wird demnächst Mühlen-, Landeserntedank-, Dahlien-, Rosen-, Wein-, Kürbis-, Fischer-, Fahrrad- oder Kinderfest gefeiert? Gibt es offene Gärten oder Traktorentreffen?“, zählt er auf. Dann gehe es um Fragen, wie: Passt die Tour zum Sonntag oder Mittwoch? Passt die Entfernung zum jeweiligen Tag? Oder aber: Wo sind neue Radwege entstanden? Und gibt es auf der Route Möglichkeiten zum Mittagessen oder Kaffeetrinken? Sonst muss ein Grillplatz gefunden werden. „Manchmal frage ich mich aber auch: Welche Besichtigungen kann ich einbinden? Wir waren zum Beispiel schon im Kraftwerk Lippendorf, in der Deutschen Bücherei Leipzig, im Tierpark Lützen, bei Amazon Leipzig und auf dem Rathausturm Leipzig.“

Aus dem ganzen Altenburger Land kommen die Radler

Die Teilnehmerzahl schwankt zwischen neun und 27 Radlern. Im Schnitt sind es 16 Radler fast jeden Alters, die sich an jeder Tour beteiligen. „Es sind Frauen und Männer aus allen Ecken des Altenburger Landes, unter anderem aus Altenburg, Schmölln, Meuselwitz, Lucka, Langenleuba, Starkenberg, Rositz, Monstab, Molbitz oder Weißbach und anderen Dörfern“, zählt Klaus Mertes auf. Augenzwinkernd fügt er hinzu: „Einige kommen auch aus dem ‚Ausland‘, also Sachsen und Sachsen-Anhalt, zum Beispiel aus Zeitz oder Elsteraue.“ Mittwochs sind, bedingt durch die Streckenführung und Länge der Touren nur Erwachsene dabei. „Ob ‚Bioradler‘ oder ‚Mopedfahrer‘ – ist beides kein Problem. Der ‚Schwächere‘ hat Vorrang“, sagt der Organisator. Helm ist allerdings Pflicht – aus Haftungsgründen.

Und was passiert, wenn das Wetter mal eine Radtour unmöglich macht? „Bei Extremwetter versuche ich, die Mittwochstouren nach Möglichkeit einen Tag später zu legen. Es sind aber auch schon Touren komplett ausgefallen“, sagt Klaus Mertes. „Diese verschiebe ich dann ins nächste Jahr. Sonntagstouren werden nicht verlegt oder wiederholt.“

Spätestens einen Tag vor der jeweiligen Tour erhält jeder Teilnehmer bis spätestens 18 Uhr eine E-Mail mit wichtigen Daten wie einem eventuell korrigierten Routenverlauf aufgrund von Sperrungen oder Bauarbeiten und mehr.

Mertes hat viele schöne Lieblingsstrecken im Altenburger Land

Hat er einige Lieblingsstrecken, die er gern noch einmal fahren würde? „Ja, mehrere sogar“, sagt Klaus Mertes sofort. „Aber bei über 650 gefahrenen Touren, ist es schwierig, sich da festzulegen. Auf jeden Fall gehören verschiedene Singletrailstrecken im Auwald bei Leipzig zur Bärlauchblüte dazu, die Trailstrecke an der Koberbachtalsperre, die Weinroute an der Weißen Elster, die Strecke zur Märzenbecherwiese bei Lossa, der Märzenbechertrail bei Langenlauba-Niederhain, das Mühltal, die ehemalige Bahntrasse Gera-Meuselwitz, der Sprotteradweg und der Viaduktweg, um nur einige zu nennen.“

Dann kommt Klaus Mertes auf etwas zu sprechen, was ihm persönlich sehr am Herzen liegt: „Ehrenamtliche, die sich außerhalb von Vereinen oder Verbänden für die Mitmenschen einsetzen, haben überhaupt keine ‚Lobby‘“, macht er seinem Ärger Luft. „Egal ob bei Unterstützung für ihre Vorhaben oder bei Ehrungen, kein Mensch nimmt Notiz davon, dass diese mindestens genauso wie die Vereinsmitglieder etwas für die Allgemeinheit tun. Viele Hinweise von mir zu schlechten Radwegen oder der Beschilderung – zum Teil auch mit Verbesserungsvorschlägen – werden meistens ignoriert. Es gibt keinen einzigen Vor-Ort-Termin, der mir bekannt wäre. Damit könnte man einzelne Probleme anpacken, damit sich endlich etwas tut!“

Zum Schluss soll der Tour-Organisator drei gute Gründe nennen, warum man alle stehen und liegen lassen und sich einer seiner Radtouren anschließen sollte. Klaus Mertes lacht. „Die Lust zum Radeln, die Gelegenheit, die Umgebung gemeinschaftlich zu entdecken und die gute Absicht, die eigene Gesundheit durch Bewegung zu fördern. Um nur einige gute Gründe zu nennen.“