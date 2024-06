Schmölln/Altenburg. Die Polizeinachrichten, Ankündigungen und anderen Meldungen aus dem Altenburger Land und der Region.

Gartenhaus brennt in Meuselwitz

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen laut Polizeimeldung am Mittwoch, 26. Juni, gegen 16.35 Uhr wegen eines Brandes in einer Kleingartenanlage in der Luckaer Straße in Meuselwitz zum Einsatz. Aus bisher unbekannten Gründen war in der Kleingartenanlage „Am Ententeich“ ein Gartenhaus in Brand geraten. Das Gartenhaus wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gartenparzellen aber verhindern, schreibt die Polizei. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an.

Ferienangebot im Mauritianum in Altenburg

Das Mauritianum in Altenburg hält für Ferienkinder zwei Angebote Anfang Juli bereit. Am 2. Juli geht es von 13 bis 15 Uhr auf zeichnerische Entdeckungsreise mit Bleistift und Papier durch die Sammlung Federn und Schnecken. Am 9. Juli zur selben Zeit ist dann der Schlosspark an der Reihe. Das Angebot ist für Kinder ab zehn Jahren gedacht. Die Kosten liegen bei sechs Euro inklusive Material. Anmeldung: info@mauritianum.de oder 03447/512 49 38.

Theater Altenburg Gera kehrt mit Zeitreise in die Spielzeit zurück

Zum Beginn der Spielzeit präsentieren alle fünf Sparten des Theaters Altenburg Gera Höhepunkte aus den bevorstehenden Premieren. Das Moderatoren-Duo aus Intendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin will sich dafür auf eine Zeitreise begeben. Sie soll sie in die Antike, ins finstere Mittelalter, an die Fürstenhöfe der Renaissance, in die Schuhgeschäfte der wilden Zwanziger, die Technodancefloors der Neunziger Jahre und schließlich bis ins heute führen. Dabei treffen sie auf mythische Gestalten, Märchenfiguren, historische Persönlichkeiten und sogar auf Außerirdische.

Am Freitag, 30. August, findet die Veranstaltung ab 19.30 Uhr im Großen Haus in Gera, am Sonntag, 1. September, ab 19 Uhr im Theaterzelt Altenburg statt. Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/827 91 05 (Gera) oder 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

500 Jahre Taufe im Altenburger Land: Mitsingchor sucht noch Teilnehmer

Der Kirchenkreis Altenburger Land veranstaltet am 24. August einen Festtag anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Taufe im Altenburger Land“ Dazu wird es ab 14 Uhr unter anderem ein Festgottesdienst mit Taufen auf dem Festgelände in Göhren am Kleinen Jordan geben. Musikalisch soll dieser Festgottesdienst von einem Mitsingchor aus Sängern aus den Kirchgemeinden des Altenburger Landes und darüber hinaus gestaltet werden. Es kann jede und jeder mitmachen.

Die Hauptprobe für den Chor findet am Veranstaltungstag von 11 bis 12.30 Uhr auf dem Festgelände in Göhren statt. Zusätzliche Proben gibt es am 6., 13. und 20. August in Gößnitz (jeweils 19.30 Uhr unter der Leitung von Maria Kalder) sowie an denselben Tagen auch in Schmölln (jeweils 19.45 Uhr unter der Leitung von Gustavo La Cruz).

Die Noten für die Lieder können auf der Webseite des Kirchenkreises Altenburger Land heruntergeladen werden. Das Passwort erhält man von der Kreiskantorin Maria Kalder unter der E-Mail: maria.kalder@ekmd.de. Zudem können die Lieder und die einzelnen Stimmen als Audio-Dateien angehört und mitgesungen werden.

Veranstaltungen auf dem Quellenhof in Garbisdorf

Auf den Quellenhof in Garbisdorf wird im Juli gleich zu mehreren Veranstaltungen eingeladen. So findet am 5. Juli, ab 19 Uhr, ein bebilderter Vortrag mit Joachim Krause statt, der „Mehr als 100 Jahre Braunkohleabbau in der Region Tettau“ zum Thema hat. Karten im Vorverkauf gibt es telefonisch unter der Nummer: 034493/21 645 oder unter der E-Mail-Adresse: www.kabarett-noergelsaecke.de

Dazu ist der Quellenhof von Mai bis Oktober jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Burg Posterstein ist neues Mitglied der Burgenstraße

Im Verein „Burgenstraße Thüringen“ versammeln sich private und gemeinnützige Träger von Burgen, um gemeinsam die Forschung und Vermittlung der jahrhundertealten Geschichte der Thüringer Burgenlandschaft voranzubringen. Seit 2024 ist auch Burg Posterstein Mitglied der Gemeinschaft. Die Vernetzung innerhalb Thüringens ist dem Museumsverein Burg Posterstein als Träger der Burg wichtig. „Nur mit dem Blick über den Tellerrand hinaus und der Unterstützung von außen kann die Erhaltung der Burganlage gestemmt werden“, wird die Museumsvereinsvorsitzende, Sabine Hofmann, in einer Mitteilung dazu zitiert. Zudem könne Posterstein von der Forschungskompetenz der Burgenstraße profitieren. In die Waagschale des Austausches werfe Posterstein seine erfolgreiche Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit. Weitere Informationen zur Burgenstraße Thüringen gibt es hier: burgenstrasse-thueringen.de.