Altenburger Land. Rasenbowling für jedermann in Löbichau, Seniorenbeirat in Schmölln vor Neuwahl und noch viel mehr: Das ist los im Altenburger Land.

Löbichauer Rasenbowler laden zum Jedermannturnier

Zum 17. Jedermannturnier im Rasenbowling laden die Rasenbowler des SV Löbichau ein. Das Turnier findet am Samstag, 13. Juli, ab 9 Uhr in Löbichau statt. Anmeldungen: Bowls-Germany2.0@web.de

Geld für Gestaltung der Altenburger Hundewiese

Der Aufenthalt auf der großen Hundewiese an der Zwickauer Straße soll für Mensch und Tier angenehmer werden. Dank einer Spende der Sparkasse Altenburger Land in Höhe von 3300 Euro kann die Pflanzung von Bäumen und Blühhecken sowie die Aufstellung einer überdachten Sitzecke finanziert werden. Um das Ziel, die Hundewiese zu renaturieren, zu erreichen, erfolgt die Pflanzung von drei Bäumen: eine Schwarzkiefer, ein Tulpenbaum und ein Züngelbaum, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem sollen Blühhecken angelegt werden. Die etwa 3500 Quadratmeter große Hundewiese war 2022 von der Stadt Altenburg eingezäunt und hergerichtet worden und hat sich seitdem zu einem beliebten Treffpunkt von Hundehaltern entwickelt.

Seniorenbeirat Schmölln wird neu gewählt - Mitglieder gesucht

Mit Beginn der neuen Wahlperiode des Stadtrates der Stadt Schmölln sind die sieben Mitglieder des Seniorenbeirates neu zu wählen. Wer sich engagieren möchte, kann sich ab sofort melden, Vorschläge sind ebenfalls möglich. Bewerbungen und Vorschläge können bis 31. Juli schriftlich im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln eingereicht oder per Mail zugesandt werden: stadtratsbuero@schmoelln.de. Bei Fragen rund um das Wahlverfahren und die zukünftigen Aufgaben können sich Interessierte jederzeit an das Stadtratsbüro wenden: Kontakt telefonisch unter (034491) 76133.

89-jähriger Rollerfahrer bei Unfall in Nobitz verletzt

Ein 89-jähriger Roller-Fahrer wurde bei einem Unfall am Donnerstag auf einem Parkplatz in Nobitz verletzt. Laut Polizei stießen ein VW und der E-Roller-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Der 89-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn, verletzt sich und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Drei Menschen bei Frontalcrash in Hartha verletzt

Zwei Menschen wurden bei einem Frontalzusammenstoß in Hartha leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag im Dobraer Weg. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines VW-Golfes kam laut Polizei in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Beide Insassen des Ford und der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden.

