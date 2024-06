Meuselwitz. Am Samstag wurde ein Badegast am Hainbergsee vermisst. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte stundenlang nach dem jungen Mann. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Am frühen Samstagabend gegen 17.30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Badegast am Hainbergsee vermisst wird. Der junge Mann ist ins Wasser gegangen und anschließend nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt. Daraufhin wurde ein Großeinsatz an Rettungskräften ausgelöst, bei dem unter anderem die Feuerwehren aus Meuselwitz und Lucka, sowie die Wasserrettung der DLRG aus Thüringen und dem angrenzendem Sachsen-Anhalt zum Einsatz kamen.

Rettungstaucher kommen zum Einsatz

Da eine mehrstündige Suche, auch aus der Luft und mit Booten, kein Ergebnis brachte, kamen schließlich auch Rettungstaucher zum Einsatz. In den späten Abendstunden konnte dann am Grund des Sees eine leblose Person entdeckt werden. Dabei handelte es sich um den gesuchten 19-jährigen, der nur noch tot geborgen werden konnte. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der junge Mann Nichtschwimmer gewesen sein.

