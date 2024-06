Altenburger Land. Diese Ereignisse hielten die Polizei und Rettungskräfte im Altenburger Land am Wochenende in Atem.

1000 Strohballen in Flammen im Altenburger Land: Polizei geht von Brandstiftung aus

Die rund 1000 Strohballen, die am Freitagmorgen in Fichtenhainichen bei Rositz in Brand geraten waren, hielten Feuerwehr und Polizei bis Samstagnachmittag in Atem. Wie die Landespolizeiinspektion mitteilt, loderten in den Strohballen, die auf einer Wiese gelagert waren, immer wieder Feuer auf. War die Brandursache am Freitagabend noch nicht klar, geht die Polizei inzwischen von Brandstiftung aus. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen, hieß es dazu am Sonntagmittag.

83-Jähriger bei Unfall an Kreuzung leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Neuenmörbitz wurde ein Mensch verletzt. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer hatte an einer Kreuzung zur ehemaligen Bundesstraße 95 die Vorfahrt missachtet und stieß mit seinem Auto mit dem Transporter zusammen, der daraufhin in den Straßengraben geschleudert wurde. Der 50-jährige Fahrer blieb unverletzt, der 83-jährige Unfallverursacher musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

