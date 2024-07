Altenburger Land. Unberührte Natur und hervorragende Wasserqualität in vier Badeseen im Altenburger Land – ein Paradies für jeden Sommer.

Auf Entdeckungsreise an den Badeseen im Altenburger Land.

Wasserqualität wird regelmäßig überprüft.

Freizeitvergnügen und Erholung gibts zum Badeerlebnis dazu.

Lust, in der freien Natur zu schwimmen und zu tauchen? Dann ist das Altenburger Land genau der richtige Ort dafür. Hier locken gleich vier schöne Seen, die aus ehemaligen Tagebaurestlöchern entstanden sind: der Hainbergsee in Meuselwitz, der Prößdorfer See in Lucka, der Pahnaer See und der Haselbacher See bei Wintersdorf.

Von Mitte Mai bis Mitte September läuft in Thüringen offiziell die Badesaison. So etwas ist natürlich streng geregelt – in der „Thüringer Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer“. Aber die kümmert wohl kaum, wenn man an einem heißen Tag vor einem der wunderschönen Seen mit seiner spiegelglatten Oberfläche steht. Bereit, ins klare Wasser zu springen?

Wasserqualität aller Badeseen wird regelmäßig kontrolliert

Das Baden hier sogar ist eine ziemlich sichere Sache. Wussten Sie zum Beispiel, dass Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vom Landratsamt Altenburger Land fünf Mal im Jahr die Wasserqualität aller Badeseen kontrollieren? Und in den vergangenen Jahren war das Urteil immer eindeutig: Alle vier Seen haben eine „hervorragende Wasserqualität“.

Jetzt muss man sich nur noch entscheiden, an welchen See es gehen soll. Wir haben mal ein paar Argumente zur Entscheidungshilfe zusammengetragen.

Haselbacher See: Freizeit- und Erholungsgebiet soll weiter erschlossen werden

Der Haselbacher See überzeugt als attraktives Freizeit- und Erholungsgebiet. Auf der Internetseite zum See - www.haselbachersee.de - werden interessante Veranstaltungen angekündigt. © www.altenburg.travel / Eva Anna-Lena Zorn / Tourismusverband Altenburger Land e.V. | www.altenburg.travel / Eva Anna-Lena Zorn / Tourismusverband Altenburger Land e.V.

Der Haselbacher See ist spannend und das nicht nur, weil er teils zu Sachsen, teils zu Thüringen gehört. Der nördliche Teil befindet sich im Landkreis Leipzig und der südliche Teil im Altenburger Land. Der See südwestlich von Regis-Breitingen und Haselbach gehört schon zum „Leipziger Neuseeland“.

Entstanden ist der Haselbacher See aus einem ehemaligen Braunkohletagebauloch, das 1993 geflutet wurde. Eine gute Idee, wie man feststellt, wenn man dort hinfährt. Denn hier ist ein ansprechendes Freizeit- und Erholungsgebiet entstanden, das touristisch noch weiter erschlossen werden soll. So sollen unter anderem noch weitere verschiedene Rad- und Wanderwege um den See entstehen.

RufBus der Thüsac startet regelmäßig

Der Haselbacher See ist mit dem Pkw gut zu erreichen. Und für alle, die kein Auto haben oder es mal einen Tag stehen lassen wollen? „Der Haselbacher See ist problemlos mit dem Rufbus der Thüsac erreichbar. Dieser fährt eigentlich in der gesamten Nordregion und schließt somit auch Pahna sowie Meuselwitz ein“, empfiehlt Mariana Graichen vom Tourismusverband Altenburger Land. „Ein tolles Angebot, was Urlauber und Einheimische in ihrer Planung flexibel sein lässt.“

Und ist man erst einmal am Haselbacher See, dann kann man hier leicht eine schöne Zeit verbringen. Es gibt einen Spielplatz, man kann Radtouren unternehmen oder mit der nahe gelegenen Kohlebahn fahren.

Eine Besonderheit des Haselbacher Sees: Es ist bislang der einzige Badesee im Altenburger Land, der eine eigene Homepage hat: www.haselbachersee.de. Auf der findet man auch einen interessanten Eventkalender, der folgende Höhepunkte in der nächsten Zeit auflistet: die „Jagd auf dem See“ am 27. Juli, die Vereinsregatta am 3. August, vor allem die Westerntage Haselbach vom 16. bis 18. August, die Vereinsregatta am 31. August und danach am 2. September, das Dorffest Wintersdorf vom 6. bis 8. September und schließlich das Absegeln auf dem Haselbacher See am 3. Oktober. Aber da ist die Badesaison ja schon lange zu Ende.

Hainbergsee - aus dem Restlos der Grube „Vereinsglück“ entstanden

Der Hainbergsee ist ein ganzes Stück älter als der Haselbacher See. Der Hainbergsee – heute ein beliebtes Ziel zum Angeln und für den Freizeitsport – entstand um die Jahrhundertwende aus dem Restloch der um 1871 geschlossenen Grube „Vereinsglück“.

„Der von einem kleinen Wäldchen umgebene See kann auf einem Wanderweg umrundet werden. An den See grenzt der zirka 220 Meter hohe Hainberg, der zu den höchsten Erhebungen um Meuselwitz zählt“, ist auf der Internetseite der Stadt Meuselwitz zu lesen, www.meuselwitz.org. Wenige Worte, die der Bedeutung des Sees kaum gerecht werden.

Neben dem Haselbacher See gehört der Hainbergsee nämlich zu den meistbesuchten Badeseen der Region. Und von Meuselwitz aus ist der Badesee sehr gut zu erreichen. Auch der Hainbergsee geht übrigens über die Grenze Thüringens hinaus. Er liegt zum Teil in Sachsen-Anhalt.

Hier ein paar Daten zu dem See, die für sich sprechen: Der Hainbergsee hat eine Länge von rund 800 Metern und eine Breite von etwa 300 Metern. Spannender noch: Er bietet zirka 18 Hektar Wasserfläche und ist stellenweise bis zu 40 Meter tief. Und noch ein interessanter Fakt am Rande: Es existiert vermutlich eine unterirdische Quelle, die für die gute Wasserqualität sorgt.

Schwimmer und Angler sind hier auf jeden Fall ebenso gerne gesehen wie Wanderer, Segler und Fahrradfahrer. Die angrenzenden Wälder sorgen für ein angenehmes Klima und spenden auch an heißen Sommertagen oft noch ein wenig Kühle. Große Liegewiesen bieten aber auch ausreichend Platz für Sonnengäste. „Am Hainbergsee gibt es auch einen Imbiss sowie einen Barfußpfad als kleinen Geheimtipp“, ergänzt Mariana Graichen vom Tourismusverband Altenburger Land.

Der See ist gut mit dem Auto zu erreichen, frei zugänglich und hat keine Öffnungszeiten. Hunde sind an ausgewiesenen Stellen erlaubt.

Pahnaer See und seine Ufer lockt ganzjährig viele Touristen an

Am Pahner See kann man herrlich entspannen und seine Ruhe finden. Der Campingplatz See-Camping Altenburg-Pahna lockt viele Touristen an und es gibt interessante gastronomische Angebote. © www.altenburg.travel / Christian Borrmann / Tourismusverband Altenburger Land e.V. | www.altenburg.travel / Christian Borrmann / Tourismusverband Altenburger Land e.V.

Glasklares Wasser zum Baden, zum Angeln, zum Tauchen oder auch nur, um daran entlang oder darum herumzuwandern – das bietet der Pahnaer See, der manchmal auch Großer See Pahna genannt wird. Inmitten eines naturbelassenen Waldgebiets direkt am See liegt der Erholungspark Pahna. Und der Campingplatz See-Camping Altenburg-Pahna lockt ganzjährig viele Touristen an. Es gibt 380 Jahresplätze und 80 Touristikplätze. Außerdem können von April bis Oktober Ferienhäuser für bis zu vier Personen gemietet werden.

Der Pahnaer See, der heute eine stattliche Größe von 25 Hektar bietet, entstand, als die seit dem 18. Jahrhundert im Tagebau betriebene Braunkohle-Zeche „Augusta“ im Jahr 1956 stillgelegt wurde. Das Tagebaurestloch lief in den Folgejahren mit Wasser voll, und die Natur eroberte sich die Umgegend allmählich zurück – sehr zur Freude der Besucherinnen und Besucher heute.

Der Fockendorfer Angelfischerverein 1989 e.V. hat den See gepachtet und kümmert sich um den Besatz mit interessanten Fischen. Und während die Angler am Pahnaer See auf den großen Fang hoffen, profitieren noch andere vom Engagement der Petrijünger: die Sporttaucher. Sie haben im Pahnaer See die Chance, Gras-, Blei-, Silber- oder Marmor-Karpfen, Schleien, Plötzen, Rotfedern, Barsche, Hechte, Aale, Bitterlinge, Rapfen und Amerikanische Krebse in freier Wildbahn zu beobachten.

Der Pahnaer See ist ein interessantes Ziel für alle, die Ruhe und Erholung suchen, aber auch für alle, die aktiv sein wollen. Viele Sport- und Freizeitangebote sowie Veranstaltungen sorgen für Abwechslung. Familien finden hier zum Beispiel Spielplätze, Fußballmöglichkeiten, Tischtennisplatten, Beachvolleyball-Plätze, Grillplätze, eine Räucherhütte, Fahrradausleihe und Kremserfahrten. Die Gaststätte Seeblick bietet gutbürgerliche Küche, und das Strandcafé lockt mit mediterraner Küche, Eisbechern sowie Kaffee- und Kuchenspezialitäten.

Naturbelassen und von Baumstreifen gesäumt - der Prößdorfer See

Der Prößdorfer See ist ein naturbelassener Badesee. Der namensgebende Ort Prößdorf liegt westlich am Ufer des Sees.

Auch dieser schöne Badesee gehört nicht dem Altenburger Land allein. Der Prößdorfer See liegt im Norden zu einem Bruchteil auf dem Stadtgebiet von Groitzsch im Landkreis Leipzig und damit im Freistaat Sachsen. Entstanden ist er, als Ende der 1950er-Jahre nach mehr als zehn Jahren Abbautätigkeit die Braunkohlegrube Phönix aufgegeben wurde. Seitdem wird der Prößdorfer See, der Teil des Naturschutzgebietes Phönix-Nord ist, gern als Badesee genutzt.

Ende der 1960er-Jahre entstand am Westufer des Sees eine Bungalow-Siedlung, die durch einen schmalen Baumstreifen vom Ufer getrennt ist und Jahr für Jahr viele auswärtige Besucher an den Badesee lockt. Am westlichen Ufer, nicht weit vom Badestrand gibt es Toiletten, einen Kiosk sowie einen Kinderspielplatz. Ein weiterer Spielplatz befindet sich weiter nördlich in der Nähe des Nordwestufers. Auch am Ostufer ist der Zugang zum See sehr gut möglich, wobei dieser Uferbereich ebenfalls von einem Baumgürtel gesäumt ist.

Den Zugang zum Prößdorfer See stellt eine schmale Straße sicher, die direkt zum Sportplatz Prößdorf führt, der in der Nähe des nordwestlichen Ufers des Gewässers liegt.

Weitere Tipps und Informationen für dieses Wochenende oder einen schönen Ferientag gibt es unter: www.altenburg.travel

