Altenburger Land. Unseriöses, Unterhaltsames und ein neues Gesicht: Hier sind die aktuellen Meldungen für das Altenburger Land

Energie- und Wasserversorger warnt vor unseriösen Werbern

Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) warnt vor unseriösen Werbern. Wie das Unternehmen mitteilt, haben sich in den vergangenen Tagen wiederholt Kunden gemeldet, die von unseriösen Werbern zu Hause aufgesucht und zum Anbieterwechsel gedrängt worden seien. Teilweise erwecken diese Personen den Eindruck, sie kommen von der Ewa oder arbeiten mit dieser zusammen und versuchen so an Kundendaten zu gelangen. Die Ewa warnt nun: Alle relevanten Kundendaten liegen dem Unternehmen vor und werden niemals an der Haustür abgefragt. Mitarbeiter der Ewa weisen sich zudem stets mit einem Dienstausweis, der mit einem Lichtbild versehen ist, aus und schließen keine Stromlieferverträge an der Haustür ab. Und wenn sie Termine vereinbaren, dann mit Voranmeldung. Betroffene, die bereits einen Vertrag unterzeichnet haben, können innerhalb von zwei Wochen widerrufen oder den Vertrag wegen arglistiger Täuschung oder Irrtum sofort anfechten, rät das Unternehmen. Weitere Informationen und Hilfe: telefonisch unter 03447 / 866 444 sowie persönlich vor Ort in der Altenburger Franz-Mehring-Straße 6.

Saxophon-Virtuose beim Open-Air auf dem Kulturhof Kleinmecka

Das letzte Konzert vor der Sommerpause beim Jazzklub Altenburg am Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr auf dem Kulturhof Kleinmecka wird noch einmal richtig hochkarätig. Mit Stephan-Max Wirth kommt einer der renommiertesten Saxophonisten des Landes mit seinem Quartett zum Open Air (bei schlechtem Wetter wird drinnen gespielt) in das Kultur-Kleinod im Altenburger Land. Karten für das Open-Air-Konzert in Kleinmecka gibt es sowohl in ausreichender Zahl an der Abendkasse als auch als Vorab-Reservierung unter Angabe der benötigten Ticket-Anzahl per E-Mail an jazzklub-altenburg@gmx.de.

Christian Halm ist neuer Präsident des Rotary Clubs Altenburg

Der neue Präsident des Rotary Clubs Altenburg ist Christian Halm. © Frank Quaas

Anthony Lowe aus Zürchau ist nicht mehr Präsident des Rotary Clubs Altenburg. Nach einem Jahr endete dessen Regentschaft regulär. Die Führung des Clubs hat nun der 51-jährige Christian Halm inne. Er wohnt in Modelwitz bei Altenburg und ist Inhaber einer Leuchtenmanufaktur in Limbach-Oberfrohna. Christian Halm wurde in Borna geboren, ist verheiratet und Vater einer Tochter.

