Altenburger Land. Volltrunken mit Auto überschlagen und Zeugen einer Schlägerei gesucht: Damit beschäftigt sich momentan die Polizei im Altenburger Land

Alkohol am Steuer: Frau überschlägt sich mit ihrem Pkw und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagmittag in Untschen wurde eine Frau schwer verletzt. Die 61-Jährige war mit ihrem Auto auf der B7 aus Richtung Ronneburg kommend unterwegs, als sie die Verkehrsinsel am Ortseingang von Untschen überfuhr. Daraufhin überschlug sich ihr Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass die Unfallverursacherin mit einem Alkoholwert von 2,7 Promille am Steuer ihres Wagens gesessen hatte. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Nach Schlägerei in Altenburg: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Bereits am 12. Mai kam es kurz nach 3 Uhr vor dem Eingang eines Lokals im Bereich der Gerhard-von-Altenbourg-Straße in Altenburg zu einer Schlägerei. Beteiligt daran waren zwei Männern im Alter von 22 und 51 Jahren, wobei der 51-jährige Mann schwer verletzt wurde. Nun sucht die Kriminalpolizei im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land