Vom Hund gebissen: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Gleich zwei Hunde bissen am Montag im Altenburger Land zu. In Altenburg ging ein angeleinter Terrier auf eine junge Frau los und biss sie in die Wade. In Großbraunshain griff am Abend ein Schäferhund eine 35-Jährige an. Der Hund war angeleint, riss sich los und stürzte sich auf die Frau. Er biss sie zweimal in den Oberschenkel. Laut Landespolizeiinspektion Altenburger Land wird nun gegen die Hundehalterinnen strafrechtlich ermittelt. Der Grund: fahrlässige Körperverletzung.

Sonntagsführung im Altenburger Schloss führt in den Götterhimmel

Die nächste Sonntagsführung des Schloss- und Spielkartenmuseums Altenburg am 7. Juli 2024 um 14 Uhr findet unter dem Motto „Im Götterhimmel ist was los!“ statt und richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Im Mittelpunkt steht dabei das Deckengemälde im Festsaal des Residenzschlosses. Das Motiv thematisiert die antike Erzählung von Amor und Psyche, die auch in der Musik und Literatur immer wieder aufgegriffen wurde. Mit einer Vielzahl mythologischer Figuren innerhalb des Gemäldes vermittelt die Führung hierbei auch eine Vorstellung von der antiken Glaubenswelt.

Berufsinformationszentrum in Altenburg wird geschlossen

Aufgrund von notwendigen Umbauarbeiten bleibt das Berufsinformations­zentrum der Agentur für Arbeit in der Altenburger Fabrikstraße am Freitag, 12. Juli, sowie am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. Juli, geschlossen. Die sonstigen Bereiche der Agentur für Arbeit sind davon nicht betroffen.

