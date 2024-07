Altenburger Land. Ob Radtour, Noppenwerkstatt oder Fest am See: Im Altenburger Land ist es nicht langweilig. Hier sind die Tipps für Kurzweil und Unterhaltung.

Entdeckungsreise zur malerischen Mühle Wyhra.

Tüfteln und Klatschen in der Schmöllner Noppenwerkstatt.

Auch auf den Dörfern ist allerhand los in den nächsten Tagen.

Sommer, Sonne, Ferienzeit: Langeweile muss dabei im Altenburger Land nicht aufkommen. Denn zu vielfältig und bunt sind die Angebote, die die Region für Jung und Alt bereithält.

Hier sind einige Tipps für Spiel, Spaß und Entspannung in den kommenden Tagen.

1. Schmöllner Noppenwerkstatt punktet nicht nur mit Basteln und Kaffeeklatsch

Siegmar Pohl in der Noppenwerkstatt Schmölln, die am Wochenende einlädt. © OTZ | Jana Borath

Anlaufpunkt für jedermann ist beispielsweise die Schmöllner Noppenwerkstatt. Geöffnet hat die am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli. Am Samstag steht von 9.30 Uhr bis 15 Uhr freies Bauen im Mittelpunkt am Bahnhofsplatz 4. Einen Tag später öffnet sich die Noppenwerkstatt um 15 Uhr zum Kaffeeklatsch. Das Haus ist ein echter Kreativraum, in dem Familien und Kinder ab acht Jahren gemeinsam Lego-Projekte bauen. Hier werden Kreativität und Gemeinschaft gefördert, auch sozial benachteiligte Kinder finden hier soziale Anbindung. Es werden Bauanleitungen gelesen und gemeinsam Projekte angegangen. Die Werkstatt bietet auch AGs an Schulen an.

2. Radenthusiast bietet kostenlose Touren zu den schönsten Flecken der Region

Wer es aktiver mag, ist bei Klaus Mertes genau richtig. Seit fast 15 Jahren organisiert er ehrenamtlich kostenlose Radtouren mit ihm als Führer. Die nächste findet am Sonntag, 7. Juli statt und führt diesmal zur Mühle Wyhra. Die Strecke ist rund 37 Kilometer lang und mit 180 Höhenmeter recht flach. Startpunkt am Sonntag ist um 13 Uhr die Bornaer Straße 16 in Lucka. Klaus Mertes bietet in jedem Jahr regelmäßig Fahrten mittwochs und sonntags an. Mitfahren kann jeder. Voraussetzung ist nur ein verkehrssicheres Fahrrad (Tourenrad), Zeit und gute Laune. Auch Radler mit Pedelec sind willkommen. Es fahren zur Zeit Radler aus Thüringen, Sachsen sowie Sachsen-Anhalt im Alter von 36 bis 80 Jahren mit.

3. Altenburger Streetfood Festival als Fest für die ganze Familie

Zum Ausflug mit der ganzen Familie lädt das Altenburger Streetfood Festival ein. © Eckhard Jüngel | Eckhard Jüngel

Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, lädt Altenburg erneut zum Streetfood Festival ein. Auf die Gäste wartet zwei Tage voller Köstlichkeiten und Leckereien sowie ein buntes Familienprogramm für Groß und Klein mit Livebands, Kinderprogramm und vielem mehr. Los geht das lockere Treiben jeweils 11 Uhr. In diesem Zusammenhang werden die Fußgängerzone und ein Teil der Parkflächen auf dem Altenburger Markt für die Veranstaltung gesperrt. Die Sperrung erfolgt von Freitag, 5. Juli bis einschließlich Montag, 8. Juli. Aufgrund der Veranstaltung wird der samstägliche Wochenmarkt auf den Parkplatz Markt verlegt. Dadurch kommt es am Samstagvormittag zur vollständigen Sperrung der Parkplätze

4. Unterhaltung am Badestrand mit Flair und vielen Vereinen

Am 6. Juli 2024 findet das Seefest am Hauptstrand unseres Hainbergsees statt. Organisiert vom Förderverein Hainbergsee e.V. und der Familie Knorr vom Imbiss am Hainbergsee bietet das Fest ganztägige Unterhaltung und Gastronomie an. Im Angebot sind Kesselgulasch, Mutzbraten und Roster, natürlich auch Kaffee und Kuchen. Diesmal sind auch Meuselwitzer Vereine am Start, die sich dort präsentieren wollen. Neben dem Heimatverein laden Vollyball- und Schachverein aus Meuselwitz zum Mitspielen ein. Für Unterhaltung sorgen wiederum verschiedene Vereine aus Meuselwitz und Wintersdorf sowie die Band Sorglos und Kloßi. Im Rahmen des Festes wird außerdem der neue Bootssteg eingeweiht, von dem man natürlich auch Bootsausflüge und -fahrten unternehmen kann.

5. Daffke-Wanderbühne macht im Kulturhof Kleinmecka Station

Der Kulturhof Kleinmecka lädt Gäste ein: Diesmal wird die Daffke-Wanderbühne erwartet. © Tourismusverband Altenburger Land e.V. | Tourismusverband Altenburger Land e.V.

Vier Stimmen und ein Klavier - „Die Damen und Herren Daffke“ erzählen am Samstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr im Kulturhof Kleinmecka Geschichten vom Leben, mal laut, mal leise, immer ehrlich, immer mit Herzblut und manchmal mit einem Tröpfchen Rum. Lange stand der alte Barkas B-1000 vergessen in einer alten Scheune in Mecklenburg-Vorpommern. „Die Damen und Herren Daffke“ hatten eine bessere Idee: Seit 2021 tourt der Barkas als „Daffke-Wanderbühne“ durch Deutschland und bringt das Flair der 1920er Jahre in jeden Hinterhof und an jede Wiesenkante. Diesmal ist der Kulturhof Kleinmecka Station.

6. Denkmalgeschützter Quellenhof punktet mit ganz viel Leben und multimedialem Heimatmuseum

Im Quellenhof Garbisdorf ist immer viel los. Hier ein Blick in die Druckwerkstatt. © OTZ | Jana Borath

Umgeben von Obstbäumen, in ländlicher Idylle des Altenburger Lands, bewirtschaftet der Heimatverein den Quellenhof in Garbisdorf (OT Göpfersdorf). Zahlreiche Veranstaltungen wie Konzerte, Theater oder Handwerksmärkte finden hier regelmäßig statt. Am Sonntag, 7. Juli, öffnet er von 13 bis 17 Uhr seine Pforten und damit auch die zu Kulturscheune, Galerie, Keramik- und Druckwerkstatt, zur Dauerausstellung zur Hof-, Orts- und Regionalgeschichte mit Bauerngarten, Streuobstwiese und Fischteich. Übrigens: Auf dem Quellenhof befindet sich seit Kurzem ein multimediales Heimatmuseum, in dem man auf Entdeckungsreise gehen kann.

