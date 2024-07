Altenburger Land. Identität geklärt und reichlich Diebesgut entdeckt: Damit haben es die Polizeibeamten im Altenburger Land momentan zu tun

Identität des Ertrunkenen im Hainbergsee ist geklärt

Die Identität des 19-Jährigen aus dem Altenburger Land, der am Samstag im Hainbergsee bei Meuselwitz ertrank, ist geklärt. Wie die Landespolizeiinspektion Gera auf Nachfrage dieser Zeitung weiter mitteilt, sind die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Todesfall vorerst abgeschlossen. Der Vorgang sei der Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung vorgelegt, so ein Sprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden seien nach aktuellen Ermittlungsstand nicht ersichtlich. jabo

Nach Routinekontrolle: Wohnung und Keller durchsucht und Diebesgut gefunden

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Geraer Straße in Altenburg wurde am Dienstagabend auch ein Radfahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Pedelec, mit dem der Mann unterwegs war, als gestohlen gemeldet ist. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen wurden sofort eingeleitet und gegen 22:15 Uhr die Wohnung und die Kellerräume eines weiteren 45-jährigen Tatverdächtigen in der Paditzer Straße durchsucht. Dabei fanden die Beamten in den Wohnräumen auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Kontrolle der Kellerräume des Tatverdächtigen ergab, dass diese augenscheinlich zur Manipulation gestohlener Fahrräder genutzt wurden. Im Keller wurden zudem zwei weitere Fahrräder, gestohlene Fahrradrahmen und Fahrradteile gefunden und beschlagnahmt. Gegen die Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.