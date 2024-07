Altenburger Land. Elefantendame Bubi orakelt im Altenburger Land Sieg für Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien – ihre Treffsicherheit bleibt unübertroffen.

Elefantendame Bubi hat ihren Tipp abgegeben.

Deutschland vs Spanien: Bubis treffsichere Prognose.

Was der Dickhäuter sonst noch vorhergesagt hat.

Elefantendame Bubi im Erlebnispark Starkenberg hat ihren Tipp abgegeben, wie das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Spanien am Freitag ausgehen wird. Der Dickhäuter tippt auf Sieg für Deutschland. Doch diesmal orakelte das Tier etwas länger als sonst.

Bubi sagt spannendes Spiel für Freitag voraus

Als die Elefanten aufs Spielfeld im Starkenberger Erlebnispark gelassen wurden, galt ihr Interesse zunächst nicht dem Ball, sondern dem aus Heu bestehenden Fußballtor. Dessen dann nicht mehr ganz vollständigen Pfosten hielten zum Glück trotzdem stand, sodass Bubi ihre Vorhersage treffen konnte. Eins ist sicher, es wird ein spannendes Spiel mit vielen Torchancen.

Denn zweimal traf Bubis Schuss nur die Pfosten, doch dann fiel der erste Treffer: Tor für Deutschland. Zufrieden mit dem Ergebnis bekam Bubi von Parkbesitzer Hardy Weisheit schon Leckerlis gereicht, dann schoss sie aber doch noch mal aufs Tor. Und wieder: Tor für Deutschland.

Elefantendame Bubi ist sich also sicher, dass die deutsche Nationalelf die starken Spanier am Freitag besiegen kann. Bisher sagte sie den Ausgang jeder Partie richtig voraus, manche Spiele sogar auf das Tor genau. Es bleibt zu hoffen, dass Bubi auch dieses Mal richtig liegt; angepfiffen wird das Viertelfinalspiel am Freitag, 5. Juli, 18 Uhr.

