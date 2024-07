Altenburger Land. Familienfreude und Schützenfest im Altenburger Land: Garbisdorfer Vogelschießen begeistert mit Armbrustschießen und Samba-Trommlern.

Garbisdorfer Vogelschießen: Ein Fest für Jung und Alt.

Tradition trifft Spaß beim 37. Vogelschießen in Garbisdorf.

Selbst Oldtimerfreunde kommen in Garbisdorf auf ihre Kosten.

Zum 37. Mal trafen sich jetzt Jung und Alt in Garbisdorf, um bei Spiel und Spaß ge­meinsam schöne Stunden zu verleben. Erneut wurden an drei Tagen die Besucher von den Mitgliedern und vielen Helfern des Heimatvereins Göp­fersdorf durch ganz unterschiedliche Programme unterhalten, wobei natürlich das Vogelschießen die Hauptattraktion war.

Das Vergnügen startete mit einem kurzfristig vereinbartem Konzert der ziemlich neuen Band Purple Haze und ihren interessanten Interpretationen von Rocktiteln der vergangenen Jahrzehnte. Dank geht an den Göpfersdorfer Daniel Schüler und seine Mitspieler.

Viel Abwechslung bei Schalmeienklängen, Livemusik und Feuerwerk

Beim Garbisdorfer Vogelschießen wird nicht nur der Schützenkönig gekürt, sondern Spaß und Unterhaltung stehen ganz oben auf der Agenda. Dabei trifft Tradition auf Moderne. Beispielsweise mit dem Auftritt der Samba-Trommler von Como Vento. © Heimatverein Garbisdorf

Der zweite Festtag gehörte so wie in den vergangenen Jahren überwiegend den Familien. Höhepunkte waren erneut das Konzert der Frohnsdorfer Schalmeienkapelle, das Armbrustschießen für Kinder und zum Ausklang des Nachmittags dann die Suche nach dem „Ferkel“. Der angenehme Tag ging mit Tanzmusik von Uschi und Band von Atlantis und in deren Pause mit ei­nem tollen Feuerwerk zu Ende. Herausforderung war die zeitliche Abstimmung zwischen Tanzpau­se, Halbzeitpause im EM-Spiel Deutschland – Dänemark und ausreichender Dunkelheit für das Feuerwerk, aber es gelang recht gut.

Treffsichere Schützen und professionelle Schießstandbesatzung

Die Freude ist groß beim neuen Schützenkönig in Garbisdorf: Diethardt Mehnert aus Zschopau schoss das letzte der insgesamt 48 Vogelteile. © Heimatverein Garbisdorf

Das eigentliche „Vogelschießen“ begann traditionsgemäß mit einem Gottesdienst auf dem Fest­platz, gefolgt von der Abholung der Schützenkönigin von 2023, dem Setzen der Erntekrone, die erneut aufwendig und liebevoll in Verantwortung der Familie Wachler hergestellt wurde und dem „Täubchentanz“ mit Kindern des Kindergartens „Sonnenschein“ aus Langenleuba-Niederhain, der Trachtengruppe und den Freunden der Schützengilde des Heimatverein Niederlauterstein. Währenddessen erfolgte die Montage des großen Holzvogels, in zahlreichen Abend- und Nachtstunden in der Werkstatt der Familie Speck angefer­tigt und bemalt, am Mast. Für Oldtimerfreunde waren auch wieder einige Schlepper, Lanz-Bulldog und his­torische Fahrzeuge aufgefahren und wurden interessiert in Augenschein genommen.

Einsetzender Regen erzwang eine Unterbrechung des Schießens, aber Dank der schon professionellen Schießstandbesatzung sowie vieler treffsicherer Schützen gelang es dennoch, die 48 Teile des Vogels vom Mast holen. Der Jubel war groß, als gegen 18 Uhr das letzte Teil des Vogels nach einem Schuss von Diethardt Mehnert aus Zschopau, freundschaftlich mit Garbisdorf verbunden, endlich zu Boden fiel. Gemeinsam mit den Samba-Trommlern von Como Vento feierten alle bei Freibier (oder einem alkohol-freien Getränk) den neuen Schützenkönig.

Schon jetzt lädt der Heimatverein Göpfersdorf zum Vogelschießen 2025

Der Heimatverein Göpfersdorf e.V. bedankt sich auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen Mit­wirkenden, die mit ihren Verkaufsständen, Vorführungen von Handwerk und schönen Angeboten für Jung und Alt das Fest interessant machten, sowie bei den fleißigen Helfern aus der Region. Auch den zahlreichen Sponsoren aus der Region gilt Dank für ihre Unterstützung. Der nächste Termin steht übrigens schon fest: Am letzten Wochenende im Juni 2025 begrüßt der Heimatverein seine Gäste zum 38. Garbisdorfer Vogelschießen.

