Altenburger Land. Das sind die aktuellen Nachrichten für das Altenburger Land

Bei Unfall verletzt: Angetrunkener Opel-Fahrer übersieht Jugendlichen auf Moped

Erheblich verletzt wurde ein 16-Jähriger bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 7 bei Altenburg. Der Jugendliche war auf seinem Moped unterwegs, ein 42-Jähriger in einem Opel hatte ihn übersehen. Bei dem Zusammenprall beider Fahrzeuge wurde der Mopedfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Opel-Fahrer angetrunken war. Sein Alkoholwert lag laut Polizei bei 1,69 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Auf den Spuren des Hans Wilhelm von Thümmel in Altenburg

Zusammen mit der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes bieten die Altenburger Museen am Freitag, 12. Juli, von 18 bis 20 Uhr einen ganz besonderen Stadtrundgang an: An mehreren Stationen in der Innenstadt erfahren Interessierte Wissenswertes zum Leben und Wirken Hans Wilhelm von Thümmels in Altenburg – dabei stellen sie sich ihren Spaziergang selbst zusammen. Während des Abends besteht zudem die Möglichkeit, im Schulgarten der Martin-Luther-Schule an den Roten Spitzen/Eingang Torgasse ein Glas Wein zu trinken und sich über Thümmels einst berühmten Garten zu informieren.

Kein Wochenmarkt wegen Streetfood-Festival in Altenburg

Am Wochenende, 6. und 7. Juli, findet auf dem Altenburger Marktplatz das Streetfood-Festival statt. In diesem Zusammenhang werden die Fußgängerzone und ein Teil der Parkflächen auf dem Markt für die Veranstaltung gesperrt. Der samstägliche Wochenmarkt fällt, anders als ursprünglich geplant, aus, teilt die Stadtverwaltung Altenburg jetzt mit.

Verbraucherschützer informieren über gesunde und nachhaltige Ernährung

Am Mittwoch, 10. Juli, macht das Infomobil der Verbraucherzentrale Station in Altenburg auf dem Markt. Von 9 bis 16 Uhr zeigen die Ernährungsexpertinnen, wie der Nutri-Score bei einer gesunden Ernährung helfen kann. Außerdem verraten sie, wie sich die Klimabilanz eines Hamburgers beeinflussen lässt. Im Mittelpunkt des Aktionstages in Altenburg steht die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln mithilfe des mehrfarbigen Nutri-Scores. Der Nutri-Score soll es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, auf einen Blick zu erkennen, welche Tiefkühlpizza oder welches Frühstücksmüsli die bessere Wahl für eine ausgewogene Ernährung ist. Welche Vorteile und Tücken es dabei gibt, zeigen die Expertinnen am Infomobil. Zusätzlich informieren die Expertinnen über das Thema nachhaltige Ernährung.

Hier dreht sich alles um das Thema Schule

Am Sonntag, 7. Juli, dreht sich im Deutschen Landwirtschaftsmuseum alles um Schule. „Von Schiefertafel und Griffelstift“ heißt die Sonderführung, die an diesem Tag von 14 bis 16 Uhr in der Alten Dorfschule im Deutschen Landwirtschaftsmuseum angeboten wird. Dabei wird auf die Geschichte der Alten Dorfschule ebenso eingegangen, wie auf den Schulalltag zu Beginn der 20. Jahrhunderts. Eine Teilnahme ist zum regulären Museumseintritt möglich.

