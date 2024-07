Altenburger Land / Greiz. Minustemperaturen im Frühjahr ließen viele Blüten verfrieren. Das hat Auswirkungen auf unseren Honig. Lesen Sie hier, welche das sind.

In diesem ahr gab es kaum Obstblüten, die die Bienen hätten anfliegen können.

Die Kälte hat viele Bienenvölker allgemein geschwächt.

Imker leiden unter hohen Preisen und der Konkurrenz durch fragwürdigen Billighonig.

Eiskalte Temperaturen im April sorgen für eine Missernte bei Kirschen wie es sie lange nicht mehr gab. Bis zu 90 Prozent der Ernte wurde im Altenburger Land teilweise vernichtet. Und auch andere Obstarten sind stark betroffen. Aber wenn die Blüten alle verfroren sind, was machen dann die Bienen? Finden die eifrigen Honigsammler noch genug zum Sammeln? Oder droht auch hier ein schlechter Ertrag? Wir haben nachgefragt.

Gesammeltes wieder aufgezehrt

„Die Obstblüten sind durch die Nachtfröste erheblich geschädigt worden und standen als Nektar- und Pollenspender den Bienen kaum zur Verfügung“, sagt Jörg Kipping, der Vorstandsvorsitzende vom Bienenzüchterverein Altenburg 1853. Er erklärt, warum das wichtig ist: „Diese sogenannte ‚Frühtracht‘ ist ein wichtiges Aufbaufutter für die Völker in der Aufwärtsentwicklung mit sehr viel Brut.“ Die Honigmenge liege in unserer Region unter dem Durchschnitt – und dass obwohl der Raps normal geblüht habe.

Die Kälte hatte aber noch ganz andere Auswirkungen: „An den kalten Tagen sind die Bienen nicht ausgeflogen und haben das bis dahin Gesammelte wieder aufgezehrt. Außerdem spenden die Pflanzen bei Kälte keinen Nektar. Raps ‚honigt‘ erst ab zirka 15 Grad Celsius.“ Lebensbedrohlich war die Kälte für die Bienen allerdings nicht. „Direkt geschadet hat der Frost den Bienen nicht“, sagt Jörg Kipping. „Es wurde allerdings die Bruttätigkeit eingeschränkt, und die Völker waren dadurch später nicht so stark.“

Mehr Raps im Honig und viel Frust bei den Imkern

Danach gefragt, ob der Honig in diesem Jahr irgendwie anders sein wird, meint der Imker: „Die Zusammensetzung des Frühjahrshonigs wird sicher anders sein, es fehlt oft die Komponente Obst – ich meine etwa Apfel, Birne oder Kirsche – als Nektar und Pollen im Honig. Es dürfte in diesem Jahr noch mehr der Raps überwiegen.“ Das Verhalten der Bienen sei aber nicht anders als sonst.

Eine eifrige Honigsammerin am Werk: Jeder kann etwas für die Imker vor Ort tun. Es ist ganz einfach: Man muss nur den von ihnen produzierten Honig kaufen und auf billigen Honig zweifelhafter Herkunft und Qualität verzichten. © Marco Kneise / Thüringer Allgemeine | Marco Kneise

Die Imkerei ist kein Honigschlecken mehr

Nach den finanziellen Schäden gefragt, winkt der Imker nur noch frustriert ab. „Direkte finanzielle Verluste durch den Frost kann man so nicht beziffern. Die Imkerei ist in den letzten Jahren sowieso zu einem Verlustgeschäft geworden: extreme Preissteigerungen bei Winterfutter, Verbrauchsmaterial wie Gläsern und Ausrüstung überhaupt“, fängt er an, aufzuzählen. „Ich denke, da wird mit dem Imkerhype richtig Geld verdient. Demgegenüber sparen die Kunden und sind oft nicht bereit, höhere Preise für regionalen Honig zu bezahlen.“

Regionale Imker unterstützen – durch den Kauf von Honig

Jörg Kipping macht auf einen Widerspruch aufmerksam, der ihn sehr ärgert: „Alle wollen etwas für die Bienen tun. Am einfachsten wäre es, den örtlichen Imker zu unterstützen – durch den Kauf von Honig.“

Der Honigmarkt insgesamt sei am Boden, erklärt er. „Aufkaufstellen nehme keinen Honig mehr von uns ab, weil ausländischer Honig zweifelhafter Herkunft und Zusammensetzung zu Spottpreisen den deutschen Markt flutet. Vor allem, seit die USA ihren Honigmarkt gegen ausländische Ware zugunsten der einheimischen Imker geschlossen haben. Eine kostendeckende oder gar erwerbsorientierte Imkerei ist so kaum noch möglich. Leider verderben auch die vielen Freizeitimker mit teilweisen Dumpingpreisen das Geschäft der erwerbsorientierten Berufs- und Nebenerwerbsimker.“ Das mache Imkern in der Region große Sorgen.

Da spiele das Wetter kaum noch eine Rolle: „Jedes Jahr ist in der Imkerei wettertechnisch anders, da können sich Bienen und Imker darauf einstellen“, weiß der Imker aus Erfahrung.

Jetzt wird die Zukunft gestaltet

Zum Abschluss nach einem Tipp oder Rat gefragt, überlegt Jörg Kipping kurz und sagt dann: „Zum Überstehen solcher Wetterkapriolen braucht es im Frühjahr starke und gesunde Völker. Den Grundstein dafür legt man im Sommer des Vorjahres durch eine wirksame Behandlung gegen die Varroamilbe, eine gute Futterversorgung, gutes Pollenangebot und den Einsatz von jungen und leistungsfähigen Königinnen.“

