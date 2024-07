Altenburger Land. Küssen ist gesund, sagt die Wissenschaft. Wir begeben uns auf Spurensuche eines sehr interessanten Phänomens und beginnen – im Museum.

Küssen ist weit mehr, als die Lippen auf den Mund eines anderen Mneschen zu drücken.

Küssen verhindert Stress und schüttet Glückshormone aus.

Küssen stärkt das Immunsystem.

Deshalb: Küssen, bis man von leidenschaftlichen Gefühlen überflutet wird.

Alle tun es gern oder träumen wenigstens davon – zu küssen. Es gibt berühmte Filmküsse, auch wenn leider keiner davon, soweit wir wissen, im Altenburger Land entstanden ist.

Von Kunst und Küssen im Altenburger Land

Aber wie sieht es denn mit der Kunst aus? Gibt es Bilder in Museen im Altenburger Land, auf denen geküsst wird? Wir fragen nach bei Steven Ritter, dem Pressesprecher der Altenburger Museen, der sich – etwas überrascht aber auch neugierig – mit seiner Kollegin Karoline Schmidt, Kunsthistorikerin im Lindenau-Museum, auf Spurensuche im Depot begibt. Und tatsächlich können die beiden einige Werke ausfindig machen, auf denen geküsst wird.

Bevor sie die Ergebnisse der Recherche präsentieren, erklärt Steven Ritter aber noch etwas allgemeiner: „Ein Kuss ist ja nicht nur ein körperlicher Akt, bei dem die Lippen auf den Mund eines anderen Menschen gedrückt werden, es ist auch eine Geste der Zuneigung, der Begrüßung, des Respekts oder der Leidenschaft. Auch in der Kunst ist der Kuss ein stets wiederkehrendes Motiv. Gustav Klimts berühmtes Gemälde ‚Der Kuss‘ (1908/09) gilt hierbei als herausragendes Beispiel. Doch auch in der umfangreichen Grafischen Sammlung des Lindenau-Museums sind derlei Motive zu finden.“

Liebevoll und zärtlich verewigt

„Vor allem im Werk des Künstlers Conrad Felixmüller (1897-1977) wird geküsst“, berichtet Karoline Schmidt dann. „Für den in Dresden geborenen Künstler stand der Mensch zeitlebens im Mittelpunkt. Viele seiner Mitmenschen hielt er in unzähligen Grafiken und Gemälden sich küssend und umarmend fest. Während der Künstler Bernhard Kretzschmar (1889–1972) sein Liebespaar im Park unter den Augen vorbeigehender Passanten liebevoll küssend und schmunzelnd zeigt, lässt die Grafik von Willi Heckrott (1890–1964) etwas mehr Zweisamkeit und Intimität vermuten. Trotz der abstrakten und geometrischen Formensprache wirkt die Darstellung des Paares zärtlich. Kaum zu erkennen sind zwei Köpfe von Anatoli Lwowitsch Kaplan (1902–1980), die sich küssend beinahe ineinander auf dem Papier aufzulösen scheinen.“

"Der Kuß" heißt dieser undatierte Holzschnitt von Willi Heckrott aus dem Bestand des Lindenau-Museums Altenburg. Er berührt durch die dargestellte Intimität und Zweisamkeit. © Willi Heckrott / Lindenau-Museum Altenburg | Willi Heckrott / Lindenau-Museum Altenburg

Wir leben fünf Jahre länger, wenn wir regelmäßig küssen

Und was sagt die Wissenschaft? Ist küssen nun gesund oder gefährlich. Wir fragen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) nach und werden an Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Autor des Buches „Glück ist das beste Medikament – wie uns die Seele heilt“ verwiesen.

Der führt auf die Frage, ob Küssen gesund sei, aus: „Küssen ist die intensivste Form der erotischen Annäherung, weil hier alle Sinne – Hören, Riechen, Schnecken, Tasten und Sehen – beteiligt sind. Weil sich dies im Kopfbereich abspielt, ist dies besonders intim und intensiv. Und zudem sind in den Lippen besonders viele Sinneszellen pro Quadratzentimeter. Deshalb ist das Küssen eine Explosion der Sinne und führt zu einer Steigerung der eigenen Stimmung und auch einer intensiven Annäherung in der Partnerschaft.“ Und die Folgen seien eindeutig: „Dies beides führt zu einer Verringerung von Stress und schüttet gleichzeitig Glückshormone aus, was das Immunsystem ganz erheblich stärkt. Deshalb leben wir fünf Jahre länger, wenn wir regelmäßig küssen.“

Bis zu 80 Millionen Bakterien in 10 Sekunden – nur Mut

Aber kann Küssen nicht auch gefährlich sein? Zunächst führt Wolfgang Krüger ein paar, nun ja, sagen wir mal ernüchternde Fakten an: „Beim Küssen werden innerhalb von 10 Sekunden 80 Millionen Bakterien übertragen. Darunter können sich auch ansteckende Erreger befinden. Dazu zählen beispielsweise Herpes- und Grippeviren ebenso wie Syphilis, Masern oder Windpocken.“ Aber die gute Nachricht schiebt er gleich hinterher: „Wenn das Immunsystem stark ist, können allerdings Bakterien und Viren auch zu einer Steigerung der Immunabwehr führen. Insofern muss man sich üblicherweise wenig Gedanken machen, wenn man küsst, da die gesundheitlichen Vorteile bei weitem überwiegen.“

Küssen steht im Schatten der Sexualität – ein Fehler

Werden eigentlich noch oft Fragen zum Küssen gestellt oder ist über diese schöne Beschäftigung schon alles bekannt? Er bekomme noch viele Fragen gestellt, sagt Wolfgang Krüger und erklärt, wie viel Küssen über eine Partnerschaft aussagt: „Das Küssen ist ein unendlich interessantes Phänomen, das sehr vernachlässigt wird. Das Küssen steht immer im Schatten der Sexualität, obgleich der Kuss oft intensiver und intimer ist als der Sex. Deshalb wird bei einer Entfremdung in der Partnerschaft immer zunächst das Küssen eingestellt, während die Sexualität noch praktiziert wird.“

Zum Internationalen Tag des Kusses

Übrigens: Samstag, der 6. Juli 2024, ist der Internationale Tag des Kusses. Und was empfiehlt der Psychotherapeut Wolfgang Krüger für diesen Tag. Etwas, was er wohl auch für jeden anderen Tag empfehlen würde: „Wir sollten uns wieder einmal Zeit nehmen, die Partnerin, den Partner umarmen und ihn so lange küssen, bis wir von leidenschaftlichen Gefühlen überflutet werden.“ In diesem Sinne…

