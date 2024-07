Altenburger Land / Greiz. 606 Eheschließungen in den Kreisen Altenburger Land und Greiz: In Thüringen wurde 2023 so wenig geheiratet wie seit 1980 nicht mehr

2023 waren die Bräute im Schnitt 39,1 Jahre und ihre Bräutigame 42,0 Jahre alt.

Die beliebtesten Monate zum Heiraten sind Juni, Juli und August.

Besonders beliebte Tage für eine Hochzeit warem im letzten Jahr der 02.03.2023, 03.03.2023 und 23.3.2023.

Das Thüringer Landesamt für Statistik hat die aktuellen Zahlen zu Eheschließungen 2023 bekanntgegeben. Demnach wurden im vergangenen Jahr im Landkreis Greiz 322 Ehen geschlossen. Im Landkreis Altenburger Land gaben sich nur 284 Paare das „Ja“-Wort.

Heiratende sind im Schnitt immer älter

Thüringenweit gingen im vergangenen Jahr 7637 Paare den Bund fürs Leben ein – so wenige wie seit 40 Jahren nicht mehr. Allein im Jahr davor, also 2022, wurden 897 mehr Ehen im Freistaat geschlossen. Ein Rückgang um 10,5 Prozent, wie die Statistiker betonen.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Interessant ist auch das Alter der Heiratenden: Die Bräute waren 2023 im Schnitt 39,1 Jahre alt und die Bräutigame 42,0 Jahre. 2022 waren die Damen im Schnitt noch 38,6 Jahre und die Herren 41,5 Jahre alt.

Acht gleichgeschlechtliche Ehen in der Region

Noch ein interessantes Detail von allen insgesamt 606 Ehen, die 2023 in den Landkreisen Altenburger Land und Greiz geschlossen wurden, gaben sich acht Mal gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort, teilt das Thüringer Landesamt für Statistik auf unsere Anfrage hin mit. Thüringenweit waren es insgesamt 155 gleichgeschlechtliche Paare – zwei Prozent aller Ehen oder 85 Frauenpaare und 70 Männerpaare.

Die Hochzeit - sie soll der schönste Tag im Leben werden. Das hoffen auf jeden Fall viele romantisch veranlagte Menschen. Und mit der entsprechendnenDekoration steht dem auch (fast) nichts im Wege. © Andreas Abendroth | Andreas Abendroth

Heiratswütige – und weniger Interessierte

Insgesamt am meisten wurde in der Landeshauptstadt Erfurt geheiratet: 710 Trauungen. Und am wenigsten wurde in der Stadt Suhl geheiratet: 98 Eheschließungen. Rechnet man die Hochzeiten allerdings auf die Bevölkerung um, dann führt mit 4,3 Ehen je 1000 Einwohner der Landkreis Weimarer Land. Die meisten „Hochzeitsmuffel“ leben aber auch nach dieser Berechnung in Suhl mit 2,6 Eheschließungen je 1000 Einwohnern.

Hochzeitsmonate und besondere Tage

Die Beliebtesten Monate zum Heiraten waren für die Thüringerinnen und Thüringer nach wie vor die sonnigen Monate Juni, Juli und August. Allein im Juni 2023 wurden 1156 Ehen geschlossen. Ein besonders starker Hochzeits-Monat war 2023 aber der März mit insgesamt 489 Eheschließungen. Normalerweise sind es im Durchschnitt der Vorjahre 393 Eheschließungen. Der Grund: Vermeintlich einfach zu merkende Hochzeitsdaten. Allein an den Tagen 02.03.2023, 03.03.2023 und 23.3.2023 fanden 41,9 Prozent der Eheschließungen des Monats statt.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land