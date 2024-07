Altenburg. Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Barlachstraße 26 in Altenburg Nord lockt auch im Monat Juli 2024 mit besonderen Angeboten

Der Veranstaltungsplan für den Monat Juli in der AWO Begegnungsstätte in der Barlachstraße 26 in Altenburg Nord steht. Und noch sieben besondere Termine können vorgemerkte werden. Die Begegnungsstätte für Jung und Alt hat täglich montags bis freitags ein Angebot im Programm. Von Krabbelgruppe über Seniorentreff bis hin zur Skatrunde immer mittwochs.

Zu den besonderen Terminen im Monat Juli gehört am kommenden Dienstag, 9. Juli, der Nähtreff. Dieser findet in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt. Dabei handelt es sich um einen offenen Treff für alle, die gern kreativ sind. Neben eigenen Projekten werden auch Arbeiten für soziale Einrichtungen umgesetzt. Gefertigt werden hier zum Beispiel Wimpelketten, Tischdecken, Beutel oder Kuscheltiere. Es wird genäht, gestrickt oder gehäkelt.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 10. und 24. Juli trifft sich ab 12.30 Uhr die Handarbeitsgruppe und von 15 bis 17 Uhr die Selbsthilfegruppe Redemut. „Wir lassen die Kugel rollen“ heißt es am 24. Juli von 10 bis 12 Uhr in der Barlachstraße 26. Der Bingo-Vormittag steht auf dem Programm. Alle die Spaß haben wollen, sind gern gesehen.

Am 25. Juli lädt die Einrichtung zum gemeinsamen Grillnachmittag von 14 bis 17 Uhr. Eine Vorbestellung von Rostern und Steaks wird gewünscht unter der Telefonnummer 03447/4885854.

red