Altenburg. Landespolizeiinspektion Gera vermeldet für das Altenburger Land Vandalismus, Diebstahl und Brandstiftung

Erneute Brandstiftung in alter Bäckerei

Erneut kam es zu einer Brandlegung auf dem Gelände einer ehemaligen Großbäckerei an der Bonhoefferstraße in Altenburg. Freitag kurz vor Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, da aus dem Gelände Rauch gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass diesmal nicht eines der Gebäude brannte, sondern Altreifen auf dem Freigelände angezündet wurden. Die Täter müssten sich dazu aber unerlaubten Zutritt zum umzäunten Gelände verschafft haben.

Plötzlich fehlen den Urlaubern die Fahrräder

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden Urlauber ihrer Fahrräder bestohlen. Die Räder im Wert von mehreren Tausend Euro waren auf einem Fahrradträger montiert, welcher sich am Heck eines Pkws befand. Das Fahrzeug der Touristen war auf dem Parkplatz zwischen Kunstturm und „Kleinem Teich“ abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Kein Internetempfang in Meuselwitz

Am Freitag, gegen 22:30 Uhr, fiel plötzlich bei einigen Anwohnern in Meuselwitz das Internet und Telefon aus. Am nächsten Morgen stellte ein Techniker der Telekom fest, dass ein Verteilerkasten in der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt wurde. Die hinzugerufene Polizei konnte eindeutige Spuren von mutwilligem Vandalismus feststellen. Durch die Beschädigung waren nach Angaben des Telekommunikationsanbieters insgesamt 121 Haushalte in der Nacht zu Samstag bis in die späten Vormittagsstunden von dem Internetausfall betroffen.

Der Techniker konnte die Störung vorläufig noch am Samstag beheben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Störung von Telekommunikationsanlagen und Sachbeschädigung eingeleitet. Anwohner, die zur genannten Zeit am Freitagabend Wahrnehmungen von verdächtigen Personen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

red