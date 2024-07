Altenburg. Gemeinsam mit hunderten anderen Städten in Deutschland stellt sich Altenburg am Montag gegen die Nutzung von Atomwaffen.

Mit einer Fahnenaktion setzt die Stadt Altenburg am Montag, 8. Juli, ein Zeichen gegen Atomwaffen. Am altehrwürdigen Rathaus weht die „Mayors for Peace“-Flagge – also die „Bürgermeister für den Frieden“-Flagge.

Bundesweit haben 600 weitere Städte angekündigt, sich an dem Flaggentag zu beteiligen, schreibt die Stadt dazu. Sie eine das Ziel, eine friedliche Welt ohne Atomwaffen zu schaffen.

Warum am 8. Juli gegen die Atomwaffen ein Zeichen gesetzt wird

Warum findet die Fahnenaktion am 8. Juli statt? „Auf diese Weise soll an ein wegweisendes Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag erinnert werden, das am 8. Juli 1996 veröffentlicht wurde“, erklärt die Stadt. Darin werde festgestellt, dass „eine völkerrechtliche Verpflichtung (besteht), in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen.“

Die Stadt Altenburg ist offiziell Mitglied in dem Bündnis „Mayors for Peace“, also den Bürgermeistern für den Frieden, ein Netzwerk, dem weltweit mehr als 8000 Städte und Gemeinden angehören. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hatte die Beitrittsurkunde von seinem Amtskollegen aus Hiroshima, Kazumi Matsui, auf dem Postweg erhalten. Dass Altenburg sich dem Friedensbündnis anschließt, gehe auf einen einstimmigen Stadtratsbeschluss vom Oktober 2018 zurück.