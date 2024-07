Kriebitzsch/Rositz. Die Nachrichten der Polizei aus dem Altenburger Land für Dienstag, 9. Juli.

Zwei Schwerverletzte bei einem Unfall in Kriebitzsch

Ein Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag, 7. Juli, kurz vor 22 Uhr auf der Bundesstraße 180 in Kriebitzsch. Eine 23-Jährige wollte mit ihrem Polo innerorts ein anderes Auto überholen, fuhr dabei aber laut Polizei auf den rechten Randstreifen und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Dieses überschlug sich. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin sowie eine weitere 21-jährige Insassin schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der VW-Polo wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Einbrecher in zwei Kindergärten in Rositz und Lödla

Unbekannte sind nach Mitteilung der Polizei zwischen Freitag, 5. Juli, 17 Uhr und Montag, 8. Juli, 5.30 Uhr in einen Kindergarten in der Altenburger Straße in Rositz und eine Kindertagesstätte im Hirtenweg in Lödla eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu beiden Kindergärten, brachen Schränke auf und durchsuchten die Räume. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon: 0365 / 82 340 (Bezugsnummer: 2426 8637).