Schmalkalden-Meiningen. Ein unbekannter Täter hat auf eine Katze geschossen und das Tier tödlich verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Montagvormittag schoss ein bisher unbekannter Täter auf die Katze einer 43-Jährigen in der Berkacher Straße in Behrungen. Das Tier wurde tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Vergehens gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0143722/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

