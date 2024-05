Gera. Eine 20-Jährige bat am Samstagnachmittag die Polizei um Hilfe. Ein unbekannter Mann hatte sie zuvor belästigt und gegen ihren Willen berührt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Gera.

Ein unbekannter Mann bedrängte am Samstagnachmittag eine 20-jährige Frau in Gera. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die junge Frau in einer Parkanlage auf dem Gustav-Henning-Platz.

Dort wurde die Frau durch den Unbekannten angesprochen, belästigt und unsittlich berührt. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der gesuchte Mann, wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,60 Meter groß

circa 26 Jahre alt

afrikanischer Phänotyp

braune Augen

braune, kurze, lockige Haare

leichter Bart

bekleidet mit einem neonblauen Jogginganzug

Die Polizei bitte Zeugen, die die betreffende Person gesehen haben, sich unter 0365 / 82341465 unter Nennung der Bezugsnummer 0134017/2024 zu melden.

23-Jähriger kollidiert mit Haltestelle

Am Samstagmorgen war ein 23-Jähriger in Gera mit seinem Auto unterwegs. Bereits beim Ausparken in der Otto-Dix-Straße beschädigte er ein geparktes Auto. Unbeirrt dessen setzte der Mann seine Fahrt fort.

Erst an der Endhaltestelle der Straßenbahn in der Leibnizstraße kam die Fahrt zum Ende, als der 23-Jährige gegen ein Haltestellenhäuschen fuhr. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit 2,6 Promille stark alkoholisiert.

Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Zeuge verhindert Diebstahl

Vier Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren verluden am Samstagabend einen Warnbalken von einer Baustelle in der Karl-Marx-Allee in einen Transporter. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Als die Männer den Streifenwagen entdeckten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht.

Die Beamten konnten die Diebe jedoch stellen und leiteten ein Verfahren wegen Diebstahls ein.

