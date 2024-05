Gera. In Gera kam es am Montag zu einer Belästigung. Ein 48 Jahre alter Mann entblößte sein Geschlechtsteil vor zwei Jugendlichen.

An einer Straßenbahnhaltestelle in Gera-Lusan entblößte sich am Montag ein 48-Jähriger vor zwei Jugendlichen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete ich der Vorfall in der Nürnberger Straße.

Die Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren riefen den Notruf. Der Mann zeigte ihnen sein Genital und berührte sich selbst. Beim Eintreffen der Polizeistreifen versuchte der 48-Jährige zu flüchten, konnte jedoch unmittelbar darauf gestellt werden.

Der Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen erwartet ihn nun.

