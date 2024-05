Gera. Mit einer erhobenen Eisenstange und einem weiteren Metallgegenstand ist ein Mann auf Polizisten losgegangen. Zudem waren Einbrecher am Werke. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera:

Ein Randalierer hat am frühen Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz in Ronneburg ausgelöst. Demnach hatten mehrere Zeugen gegen 5 Uhr den Notruf gewählt und gemeldet, dass ein Mann in der Mozartstraße mit einem Metallgegenstand auf parkende Fahrzeuge einschlug.

Eine Fahndung wurde eingeleitet und schließlich trafen die Einsatzkräfte in einem Hinterhof in der Geschwister-Scholl-Straße auf den weiterhin randalierenden 26-Jährigen. Mit einer erhobenen Eisenstange und einem weiteren Metallgegenstand in der Hand ging der sich offenbar im Ausnahmezustand befindliche Mann daraufhin bedrohlich auf die Polizisten zu. Mehrfachen Aufforderungen, die Gegenstände abzulegen, kam er laut Polizei nicht nach. Am Ende schmiss er einen der Metallgegenstände in Richtung der Einsatzkräfte und versuchte, zu flüchten.

Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und brachten den Randalierer zu Boden. Dabei leistete der Mann massiven Widerstand, sodass sowohl zwei Polizisten als auch er selbst leicht verletzt wurden. Es erfolgte eine medizinische Versorgung erfolgte.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 26-Jährige in die Obhut medizinsicher Fachkräfte übergeben. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Vereinsheim

In der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, verschafften sich Unbekannte in Gera gewaltsam Zutritt zu seinem Vereinsheim in der Gessentalstraße. Laut Polizei hinterließen die Diebe nicht nur beim Eindringen in das Gebäude jede Menge Sachschaden, sondern beschädigten auch in den Innenräumen mehrere Einrichtungsgegenstände bei der Suche nach Beute. Entwendet wurden den Angaben zufolge mehrere Elektrogeräte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen (Bezugsnummer 0137836/2024).

Beutezug durch Gartenanlage

In einer Geraer Kleingartenanlage in der Walter-Gerber-Straße trieb in der Nacht zum Donnerstag ein Unbekannter sein Unwesen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Pächter einer Gartenlaube gegen Mitternacht eine unberechtigte Person, die unvermittelt die Flucht ergriff und trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt entkam.

Insgesamt wurde eine Vielzahl an Gartenhäuschen aufgebrochen. Inwiefern aus den Gärten auch Wertgegenstände gestohlen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen (Bezugsnummer 0138202/2024).

