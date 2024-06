Gera. Das waren die meistgelesenen Beiträge der Geraer Lokalredaktion in den zurückliegenden sieben Tagen.

1. Das Unwetter – von den Warnungen und Vorbereitungen bis zu den Auswirkungen

Naturkatastrophen bewegen die Menschen. Und auch, wenn die lokalen Auswirkungen des Unwetters am Wochenende nicht vergleichbar sind mit dem Leid und den Schäden in Süddeutschland, so nahmen auch an den Überschwemmungen in Liebschwitz durch die Wipse am Samstag viele Leser Anteil. Schon die Warnungen und Vorbereitungen in der Woche interessierten zahlreiche Nutzer unserer Homepage. Hier geht es zudem zu unserem Unwetter-Ticker.

2. Die Kommunalwahl-Ergebnisse in all ihren Facetten

Ohne die Wipse wäre erwartungsgemäß der Ausgang der Kommunalwahl am 26. Mai der mit Abstand meistgelesene Themenkomplex der vorigen Woche geworden. Vor allem die Oberbürgermeisterwahl, die am kommenden Wochenende in die zweite Runde geht, und das Stadtratswahl-Ergebnis interessierte unsere Nutzer in allen Facetten, vom Ergebnis über die Erkenntnisse des Wahlausschusses bis zum Kampf um die nötigen Stimmen zur Stichwahl. Auch ein Meinungsbeitrag zur Wahl gehörte zu den meistgelesenen Artikeln. Nachgelesen werden kann das Geschehen ebenfalls in unserem Wahl-Ticker.

3. Vollsperrung in der Leipziger Straße im Juni

Eine kleine Verkehrsmeldung mit großer Resonanz: In der Leipziger Straße wird ab 3. Juni gebaut. Was passiert und wie lange mit Einschränkungen zu rechnen ist, gehörte zu den meistgelesenen Beiträgen der Vorwoche

4. Ein besonderes Klassentreffen am Liebegymnasium

21 Männer und Frauen trafen sich vor Kurzem am Geraer Liebegymnasium. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie besuchten die 7. Polytechnische Oberschule „Juri Gagarin“, das heutige Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium. Im September vor 60 Jahren wurden sie eingeschult. Unser Bericht von einem besonderen Zuckertüten-Jubiläum.

5. Wenn die Straßenbahn in Gera die letzten Nerven kostet

Anwohner in der Saalfelder Straße in Gera-Lusan klagen seit Jahren über extremen Lärm durch vor allem stadteinwärts fahrende Straßenbahnen. In Videos halten sie fest, was sie krank macht.

6. Evakuierter Supermarkt in Gera-Lusan

Wegen eines vermeintlichen Gasgeruchs lief am Montag vor einer Woche in Gera-Lusan in größerer Feuerwehreinsatz. Der Supermarkt musste deshalb komplett evakuiert werden. Unsere Sofortmeldung und die Bilder vom Einsatz interessierten viele Leser.