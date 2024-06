Am Montag laufen die Aufräumarbeiten in Gera-Liebschwitz nach dem Hochwasser am Wochenende weiter. Im Ort aufgestellte Container werden rege genutzt. Wiebke Gerdes hat die Schäfchen gerettet und inzwischen wieder vorm Haus aufgestellt. Ihr Partner Michel Schmidt entsorgt Gegenstände die durch das Hochwasser in seiner Werkstatt und im Keller zu Schaden gekommen sind. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis