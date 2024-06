Gera. Eine 17-Jährige wurde in Gera sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Zeugen und hat eine Täterbeschreibung.

Eine Jugendliche wurde am Dienstagnachmittag in Gera sexuell belästigt. Die 17-Jährige war gegen 15:50 Uhr in der Kupferstraße unterwegs, als sie von einem bisher unbekannten Mann angesprochen wurde. Laut Polizei soll er sie im weiteren Verlauf belästigt und unsittlich berührt haben. Der Mann entfernte sich schließlich in Richtung Gera-Zwötzen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Täter mit folgender Beschreibung:

ca. 17-18 Jahre alt

ca. 1,75 Meter groß

spricht gebrochenes Deutsch

schwarze längere lockige Haare, dickere Augenbrauen

war komplett schwarz gekleidet

Hinweise nimmt die Kripo Gera unter 0365 / 8234 - 1465 entgegen (Bezugsnummer 0143726/2024).

