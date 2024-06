Wünschendorf. Freitagabend gibt es den 7. Kleidermarkt für Erwachsene in der „Elsterperle“ in Wünschendorf. Es darf gestöbert und probiert werden.

Am heutigen Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr, wird zum 7. Wünschendorfer Kleidermarkt für Erwachsene eingeladen. Er findet im Gasthof „Elsterperle“ - Großer Saal - statt.

Verkauft wird Kleidung in den Größen XS bis XXXL für Frauen und Männer, Schuhe in allen Größen und Accessoires wie Tücher, Taschen, Schmuck und dergleichen, teilen die Veranstalter mit und versichern: „Selbstverständlich sind alle Stücke in einem super bis guten Zustand und bereit für eine zweite Trage-Runde.“

Vor Ort sind Möglichkeiten geschaffen worden, um die Bekleidung aus zweiter Hand zu probieren.

