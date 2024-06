Gera. Wegen einer Rauchentwicklung wurden am Dienstagmittag die Einsatzkräfte in Gera alarmiert.

Wegen einer größeren Rauchentwicklung ist am Dienstag in der Mittagszeit die Geraer Feuerwehr in Richtung Gera-Zschippern ausgerückt. Wie es von der Zentralen Leitstelle auf Nachfrage unserer Zeitung hieß, bestätigte sich vor Ort ein Gebäudebrand. Offenbar brennt ein leerstehendes Objekt. Die Feuerwehr ist aktuell im Löscheinsatz (12.30 Uhr).

