Gera.

Am Dienstagabend kam es an der Haltestelle Lusan/Laune in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Zunächst gerieten die drei Personen aus bisher unbekannten Gründen in Streit. In diesem Zuge verletzte der 30-Jährige einen 19-Jährige mit einem scharfen Gegenstand. Danach bedroht er einen anderen 30-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche. Dieser blieb jedoch unverletzt. Der 19-Jährige musste behandelt werden. Zu den Hintergründen und zum Tatgeschehen ermittelt die Geraer Polizei und sucht nach Zeugen.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen

In der Siemensstraße kam es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Neben den Autos wurde auch eine Laterne beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Eine Skodafahrerin wurde leicht verletzt, die anderen beiden Unfallbeteiligten blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst kamen an der Unfallstelle zum Einsatz und der Verkehr war vorübergehend beeinträchtigt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Polizei erwischt Betrüger

Ein Mann versuchte Dienstagmittag in der Apotheke in der Fröbelstraße ein gefälschtes Rezept einzulösen. Als er das Medikament nicht bekam, verließ er sie wieder. Eine Angestellte meldete der Polizei den Sachverhalt und das Fahrzeug des mutmaßlichen Täters. Die Beamten konnten das Auto im Stadtring Süd-Ost stoppen. Neben den drei Insassen wurden weitere gefälschte Rezepte gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

In Verkaufswagen eingedrungen

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Dienstag Zugang in einen Verkaufswagen am Elsterdamm. Dieser war auf einem Baumarktparkplatz abgestellt worden. Der Täter entwendete einen geringen Bargeldbetrag und hinterließ außerdem einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schwerem Fall wurden aufgenommen und die Geraer Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0150204/2024.

