Am 12. Juni wird Richtfest gefeiert am Erweiterungsbau der Dualen Hochschule Gera-Eisenach am Campus Gera-Tinz. Neben der Bauministerin Susanna Karawanskij ist es einer der ersten offiziellen Auftritte des frisch gewählten künftigen Geraer Oberbürgermeisters Kurt Dannenberg. © Funke Medien Thüringen | Marcel Hilbert