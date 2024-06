Gera. In der Heinrichstraße ist ein Mann verletzt worden. Auch auf einem Firmengelände schlugen zwei Männer aufeinander ein.

Zu zwei Auseinandersetzungen ist die Polizei in Gera am Mittwochabend gerufen worden. Gegen 21.40 Uhr seien ein 20-Jähriger und sein Begleiter in der Heinrichsstraße von einer Gruppe angegriffen worden, teilt die Polizei mit.

Die Täter schlugen dem 20-Jährigen auch mit einer Glasflasche gegen den Kopf, sodass er anschließend in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die Polizei konnte mehrere mutmaßliche Täter in der Heinrichsstraße ermitteln. Bei der Personenkontrolle griff ein 35-Jähriger die Polizei mit einer Glasflasche an und beleidigte sie. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, er habe sich dabei mehrfach körperlich zur Wehr gesetzt. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes an medizinische Fachkräfte übergeben.

Der Newsletter für Gera Alle wichtigen Informationen aus Gera, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Geraer Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0151799/2024 nach weiteren Zeugenhinweisen zu den Tätern. Die angegriffenen Polizeibeamten blieben unverletzt.

Auseinandersetzung auf Firmengelände

Bei einer Auseinandersetzung am frühen Mittwochabend auf einem Firmengelände in der Leibnitzstraße in Gera sind zwei Männer verletzt worden. Beide gerieten nach Angaben der Polizei zuvor in Streit. Die 21 und 31 Jahre alten Männer attackierten sich körperlich und schlugen mit verschiedenen Gegenständen aufeinander ein. Dabei wurden beide leicht verletzt und kamen ins Klinikum.

Die Geraer Polizei ermittelt zur gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0151661/2024.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red