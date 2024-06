Gera. Ein Mann auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht zum Freitag in Gera die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Was dann passierte:

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Donnerstag gegen 23.15 Uhr in die Karl-Matthes-Straße in Gera aus, nachdem sich dort ein 42-Jähriger auf das Dach eines Mehrfamilienhauses begeben hatte. Laut Polizei befand sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Einsatzkräfte versuchten zunächst, mit dem Mann in Kontakt zu treten, wobei dieser eine volle Bierflasche nach ihnen warf. Verletzt wurde dadurch aber niemand.

Letzten Endes gelang es schließlich den mit über 2,3 Promille alkoholisierten Mann zu sichern, über die Drehleiter der Feuerwehr zum Boden zu bringen und in die Obhut medizinischer Fachkräfte zu übergeben. Die Geraer Polizei leitete wegen des Flaschenwurfes ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

red