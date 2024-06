Gera. Das waren die meistgelesenen Beiträge der Lokalredaktion Gera in den vergangenen sieben Tagen:

1. Wahlen, Wahlen, Wahlen – Die Stichwahl und die Nachwehen

Die Stichwahl des neuen Oberbürgermeisters am Sonntag vor einer Woche wirkt nach. Der Wahlkrimi mit dem besseren Ende für Kurt Dannenberg (CDU) gegen Amtsinhaber Julian Vonarb (parteilos), die sofortige Übernahme der Amtsgeschäfte bis zum offiziellen Amtswechsel, aber auch unsere Berichte zum Verdacht möglicher Unregelmäßigkeiten und zu Fehlern bei der Übermittlung von Wahlergebnissen interessierten unsere Nutzer in dieser Woche am meisten.

2. Fräulein Clara sagt adieu: Abschied von der beliebten Eisdiele in Gera-Untermhaus

Es waren „nur“ sechs Jahre, doch in dieser vergleichsweise kurzen Zeit etablierte sich Bernd Holzmüllers Eisdielse „Fräulein Claras Eis“ zur Institution in Untermhaus. Nun schließt er zum Monatsende. Wieso und wie es weitergeht, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.

3. Anklage gegen Arzt aus Gera: Hat er sich an Patientinnen vergangen?

Die Staatsanwaltschaft Gera hat Anklage gegen einen Arzt aus Gera erhoben. Der Vorwurf lautet auf sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses. Eine Patientin schildert gegenüber unserer Redaktion, was ihr widerfahren ist.

4. Brennender Triebwagen sorgt für Stillstand auf den Gleisen

Am und rund um den Bahnknoten Gera standen am Mittwochnachmittag alle Züge still. Der Grund: Auf den Gleisen nahe dem Gewerbegebiet Fasaneninsel war der Triebwagen eines Personenzugs in Brand geraten.

5. „Gastronom“ feiert runden Geburtstag: Eine Geraer Legende seit 60 Jahren

Als Schnellrestaurant wurde das Gastronom Gera am 11. Juni 1964 in einem Neubau eröffnet. 60 Jahre später feiern die Wirtsleute Katja und Torsten Keller mit ihrer Mannschaft und ihren Gästen den runden Geburtstag, zu dem das Stadtmuseum Material für eine kleine Ausstellung bereitstellte. Wir haben uns mit Gästen dieses Traditionslokals unterhalten. Außerdem gibt es eine Fotostrecke zum Thema: